В ГУР рассказали, сколько российских морпехов отказываются возвращаться в Украину

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Кравцев Сергей
200 морпехов 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России отказались возвращаться на войну в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого в комментарии проекта Радио Свобода Крым.Реалии.
Российские войска. Фото: из открытых источников
По его словам, несмотря на это, БТГр была сформирована, она сейчас находится на юге нашей страны и ведет боевые действия. К тому же, Скибицкий добавил, что боевой потенциал, боевой опыт, те специальности, которые являются критическими для таких подразделений, "они на сегодняшний день отсутствуют".
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