В ГУР рассказали, сколько российских морпехов отказываются возвращаться в Украину

200 морпехов 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России отказались возвращаться на войну в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого в комментарии проекта Радио Свобода Крым.Реалии.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Что стало негативным для российского командования? То, что порядка двухсот военнослужащих 810-й бригады отказались вновь возвращаться на юг Украины. И это возникла такая существенная проблема, которая, по нашим данным, и затянула процесс восстановления и боевого слаженности батальонно-тактической группы, которые проводились в мае месяце", — рассказал он.

По его словам, несмотря на это, БТГр была сформирована, она сейчас находится на юге нашей страны и ведет боевые действия. К тому же, Скибицкий добавил, что боевой потенциал, боевой опыт, те специальности, которые являются критическими для таких подразделений, "они на сегодняшний день отсутствуют".

"Сама 810-я бригада, и ее основная задача — это проведение морских, штурмовых наступательных операций и просто штурмовых действий. А, соответственно, если не будет подготовленных специалистов, если не будет четкого слаживания подразделения, то боевой потенциал этой БТГр, да и всей бригады, он уменьшается", — подчеркнул представитель ГУР.

Читайте также на портале "Комментарии" — новый конфликт США и Китая: почему возникли разногласия – удастся ли избежать новой войны.

Также издание "Комментарии" сообщало — в море готовятся выйти первые корабли с украинским зерном: сдержит ли РФ обещание – какие риски. Эксперты рассказали о ситуации в эксклюзивном интервью.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!