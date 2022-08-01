logo

BTC/USD

23319.29

ETH/USD

1688.09

LTC/USD

59.92

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Донбасс – не главная цель, россияне готовят новое наступление: в США назвали направление
commentss НОВОСТИ Все новости

Донбасс – не главная цель, россияне готовят новое наступление: в США назвали направление

Российские войска думают, как выполнить приказ Путина по захвату Харькова и области

сегодня, 08:20 comments1338
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

С очень большой вероятностью можно сказать, что российские войска создают условия для проведения наступления на запад в направлении Харьковской области или в сторону Харькова. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские военные аналитики и эксперты Института исследования войны (ISW).

Донбасс – не главная цель, россияне готовят новое наступление: в США назвали направление

Российские войска. Фото: Генштаб ВСУ

В ISW обращают внимание на то, что россияне продолжают убедительно удерживать позиции в районе Балаклеи и Большой Камышевахи. Именно из этих населенных пунктов Россия и может развить свое наступление дальше вглубь Харьковской области. В частности, самая большая опасность Харькову грозит, если россияне пойдут на штурм города с юго-востока, то есть, будут наступать с района Балаклеи. 

При этом эксперты считает весьма низкой вероятность того, что россиянам удастся достичь успеха при попытке штурма Харькова или всей Харьковской области. Такие выводы базируются на том, что российские войска крайне медленно продвигаются на Донбассе и уже продолжительное время не могут достичь ранее поставленных целей. Россияне до сих пор не могут решить проблемы с формированием сил и тыловым обеспечением.

Эксперты ISW напомнили, что ранее уже сообщили о том, что президент РФ Путин действительно мог отдать приказ захватить Харьков или всю Харьковскую область, но выполнить этот приказ российской армии будет нереально. Аналитики считают, что такие атаки в Харьковской области россияне могут использовать, как провокации с целью отвлечь внимание ВСУ, сковать силы украинской армии на востоке Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в чем последний месяц лета может стать решающим: августовский прогноз.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-31
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!