logo

BTC/USD

20361.57

ETH/USD

1142.29

LTC/USD

49.93

USD/UAH

37.70

EUR/UAH

37.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В оккупированном Мариуполе вспыхнул сильный пожар - что известно (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В оккупированном Мариуполе вспыхнул сильный пожар - что известно (ВИДЕО)

В Мариуполе горит завод

сегодня, 18:27
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о пожаре в оккупированном Мариуполе. Об этом он рассказал в своем официальном Telegram-канале. 

В оккупированном Мариуполе вспыхнул сильный пожар - что известно (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным Андрющенко, во временно оккупированном Мариуполе на территории завода ”Сателлит” вспыхнул пожар. 

"Пожар возник не просто так. Как говорит наше сопротивление — лучше пусть пылает, чем россияне украдут. Так что хорошая новость. Сопротивление Мариуполю растет", — Андрющенко. 

Также было опубликовано видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что российский политолог рассказал, что Кремль запланировал на 15 июля и причем здесь Янукович. Андрей Пионтковский уверен, что это идиотский сценарий, но он может стать реальностью. Политолог отметил, уже 15 июля в Кремле могут провернуть очередную авантюру – объявить об объединении России, Беларуси и Украины. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что военный не сдержал эмоций от убийства россиянами маленькой девочки и мирных жителей в Виннице (ВИДЕО). Военный заявил, что погибший ребенок был одного возраста с его крестницей. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что били, а потом застрелили: российских солдат убивают свои же офицеры — перехват разговора (ВИДЕО). ГУР МО публикует новые перехваты разговоров оккупантов. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что "Сегодня ночью ВСУ спросят их за Винницу, Николаев и Харьков": в ОП прокомментировали удар по Виннице. Арестович отреагировал на ракетный удар рф. Подробно об этом читайте в нашей статье. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/andriyshTime
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!