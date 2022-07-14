В оккупированном Мариуполе вспыхнул сильный пожар - что известно (ВИДЕО)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о пожаре в оккупированном Мариуполе. Об этом он рассказал в своем официальном Telegram-канале.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным Андрющенко, во временно оккупированном Мариуполе на территории завода ”Сателлит” вспыхнул пожар.

"Пожар возник не просто так. Как говорит наше сопротивление — лучше пусть пылает, чем россияне украдут. Так что хорошая новость. Сопротивление Мариуполю растет", — Андрющенко.

Также было опубликовано видео с места событий.

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