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Военный не сдержал эмоций от убийства россиянами маленькой девочки и мирных жителей в Виннице (ВИДЕО)

Военный заявил, что погибший ребенок был одного возраста с его крестницей

сегодня, 17:59
Автор:

Лиля Воробьева
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14 июля оккупанты снова совершили очередное страшное преступление в Украине. Ракетные обстрелы привели к смерти десятка мирных жителей и детей. Украинский военнослужащий записал и выложил в сети эмоциональное видео, где рассказал как теракт в Виннице и смерть маленькой девочки шокировала его.

Военный не сдержал эмоций от убийства россиянами маленькой девочки и мирных жителей в Виннице (ВИДЕО)

Ракетный удар по Виннице (фото из открытых источников)

От увиденного на месте трагедии, своих эмоций не смог сдержать даже военный. Ведь по последним обновленным данным, во время ракетных обстрелов в городе, российские оккупанты убили 21 человека, среди которых трое детей.

Защитник Украины записал видео, где рассказал о теракте, шокировавшем город.

"Только что снесло ветром... носилки... там вообще ребенок частями...", — написал эмоционально боец.

В комментарии под видео он написал, что погибший ребенок был одного возраста с его крестницей.

Военный не сдержал эмоций от убийства россиянами маленькой девочки и мирных жителей в Виннице (ВИДЕО) - фото 2

Военный не сдержал эмоций от убийства россиянами маленькой девочки и мирных жителей в Виннице (ВИДЕО) - фото 3

Ракетный удар по Виннице: что известно.

"Комментарии" информировали о том, что ракета, которой РФ ударила по Виннице, летела на другой город. Одна из ракет, которыми российские оккупанты ударили по Виннице, держала курс на Житомир. Об этом сообщил житомирский городской голова Сергей Сухомлин на сессии Житомирского горсовета.

Также "Комментарии" писали о том, что  винничане заявили о более 10 пропавших без вести. По обновленным данным ГСЧС, по состоянию на 16 часов 14 июля, пострадавших в результате ракетного удара по Виннице 52 человека, из которых три ребенка, госпитализированы в больницы. Известно, что 34 человека доставили в реанимацию, они в тяжелом состоянии. Предварительно есть повреждения 55 зданий вокруг места трагедии и уничтожены и повреждены 40 частных автомобилей.

Ранее "Комментарии" сообщали, что спасатели показали жуткие фото удара по Виннице. На спасателей и медиков, работающих на месте взрыва, куда попала российская ракета, возлагаются большие надежды. Именно от их профессионализма в эти минуты зависит чье-то здоровье, а может быть, и жизнь. Спасатели опубликовали первые снимки, происходящие на месте удара и последствия от попадания вражеской ракеты.

 
 



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Источник: https://t.me/UkrainaOnlline/33084
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