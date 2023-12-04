В оккупированном Луганске запылала нефтебаза: подробности (ФОТО)

Во временно оккупированном Луганске ночью 4 декабря неизвестные беспилотники атаковали нефтебазу. Там разгорелся масштабный пожар. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Пожар на нефтебазе в Луганске. Фото из открытых источников

Как сообщают паблики, из-за атаки на нефтебазу вспыхнул один из резервуаров, произошел большой пожар. Россияне традиционно обвиняют в атаке ВСУ.

Отметим, по сообщениям экспертов Института изучения войны (ISW) российские оккупационные войска продолжают ставить своей целью оккупацию Авдеевки. Бросая на штурмы позиций ВСУ колонны живой силы и техники им удается продвигаться вперед. Так, 3 декабря россияне провели наступательные операции вблизи Авдеевки и подтвердили наступление.

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