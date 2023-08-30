В оккупированном Крыму слышны мощные взрывы: детали

Во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

Как сообщают в местных пабликах, два сильных взрыва слышали в Джанкойском районе. Также было громко и в Красноперекопском районе. Официальной информации о причинах взрывов пока нет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Интересно, что по некоторым сообщениям в сети взрывы доносились также со стороны Джанкойского военного аэродрома. Именно этот аэродром оккупанты активно используют для обстрелов Украины.

Напомним, сегодняшняя ночь 30 августа была неспокойной для россиян в разных регионах. Российские власти традиционно сохраняли молчание, но в местных пабликах активно начали появляться фото и видео последствий взрывов. В частности, сообщалось о взрывах в Тульской и Брянской областях, в московских аэропортах ввели план "Ковер". Параллельно возник сильный пожар на аэродроме в Пскове.

Читайте также на портале "Комментарии" — с начала августа явно участились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Алексей Данилов раскрыл, чем Украина ударила по С-400 "Триумф" в Крыму.



