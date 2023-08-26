Данилов раскрыл, чем Украина ударила по С-400 "Триумф" в Крыму

ВСУ уничтожили российскую пусковую установку зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в Крыму с помощью новой современной украинской ракеты. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "Украинского Радио" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Уничтожение С-400 «Триумф». Фото из открытых источников

Секретарь СНБО пояснил, ракета, разгромившая "Триумф", была "новая и абсолютно современная".

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"Да, это наше новое изделие, которое показало себя абсолютно безупречно", – отметил секретарь СНБО.

Других подробностей Алексей Данилов не стал раскрывать. Также он не уточнил, была ли это абсолютно новая разработка, модернизирована ли версия уже имеющегося в Украине вооружения. Впрочем, Данилов раскрыл, что это разработка украинского оборонно-промышленного комплекса в рамках программы, начатой в 2020 году.

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Также издание "Комментарии" сообщало – с начала августа явно участились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Очередные удары по полуострову были нанесены в ночь на 12 августа. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



