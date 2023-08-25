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Уничтожение С-400: чем обернется для россиян потеря передового ЗРК в Крыму

Такие комплексы как С-300 и С-400 не являются новыми, они - это модернизация советского С-300, и не видят малогабаритные объекты

сегодня, 10:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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В сети активно обсуждается уничтожение российской зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в Крыму, которую считают "визитной карточкой" россиян. Чем обернется для россиян потеря передового ЗРК? О чем вообще говорит ситуация? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Уничтожение С-400: чем обернется для россиян потеря передового ЗРК в Крыму

Уничтожение С-400 «Триумф». Фото из открытых источников

Треть произведенных в РФ за 30 лет ЗРК Тор-М2 и ЗРПК "Панцирь-С1" была уничтожена за полтора года войны в Украине

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что, если ВСУ удалось поразить такой важный комплекс ПВО оккупантов в Крыму, это может свидетельствовать о том, что российское командование посчитало, что С-400 в Крыму в безопасности и ему не нужно прикрытие критически дефицитными комплексами Тор-М2 и ЗРПК "Панцирь-С1", которых за последние полтора года у агрессора стало существенно меньше.


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Эксперт отметил, его интересует, чем именно был уничтожен С-400, поскольку официально средство поражения не называлось. 

"Если действительно по С-400 прилетела Storm Shadow или Scalp EG, то это вскрывает очередной фарс россиян. Но, пока я не видел официальных комментариев, чем долбанули С-400", — высказался Александр Коваленко.

Даже уничтожение одного такого комплекса является хорошим результатом

Военный эксперт Петр Черник в эфире "24 канала" заявил, что уничтожение российского С-400 "Триумф" увеличивает возможности для ракетных ударов по целям в Крыму. Такие удары на сегодняшний день являются главным средством противоборства с российскими захватчиками в Крыму.

"Их уничтожение в наибольшем количестве будет способствовать тому, чтобы потенциально массированные ракетные удары достигали своих целей", — заявил Петр Черник.

Еще один важный момент, уточнил эксперт, состоит в том, что уничтожить такое современное оружие очень престижно, с учетом того, что Москва активно торгует якобы передовым вооружением на мировом рынке.

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