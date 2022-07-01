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В оккупированном городе Донецкой области прогремели мощные взрывы: что известно (ВИДЕО)

В городе Ясиноватая прогремели взрывы

сегодня, 16:45 comments1115
Автор:

Денис
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Во временно оккупированном городе Донецкой области прогремели взрывы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. 

В оккупированном городе Донецкой области прогремели мощные взрывы: что известно (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Как стало известно, в городе Ясиноватая, который находится под контролем противника прогремели несколько взрывов. 

"Удар по железнодорожному узлу, перегоняющему вражескую технику. Заодно – минус склад с боекомплектами.", — сообщает СтратКом ВСУ. 

Также было опубликованы видео с места событий. 

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Читайте также о том, что идем в ЕС и НАТО или останавливаемся: результаты опроса украинцев. 90% украинцев хотят вступления в ЕС, 73% – в НАТО. Полномасштабное российское вторжение не изменило мнения большинства наших соотечественников, а лишь укрепило его.  Читайте об этом подробно в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что июльский прогноз: в чем помогут Украине переговоры – где ждем изменений. В июле украинские дипломаты сосредоточат все усилия на усилении санкций против России и увеличении объёмов поставок Украине оружия. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 

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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR2JBxAlLLH-gbksLUgg3BZUIbCiRZevvXOdoVuz0kDKH38-HInDuCQ9IN4
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