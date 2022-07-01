В оккупированном городе Донецкой области прогремели мощные взрывы: что известно (ВИДЕО)

Во временно оккупированном городе Донецкой области прогремели взрывы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Пожар. Иллюстрация

Как стало известно, в городе Ясиноватая, который находится под контролем противника прогремели несколько взрывов.

"Удар по железнодорожному узлу, перегоняющему вражескую технику. Заодно – минус склад с боекомплектами.", — сообщает СтратКом ВСУ.

Также было опубликованы видео с места событий.

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