Миллиарды долларов и евро: сколько и от кого получила Украина за время войны – куда ушли деньги

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Кравцев Сергей
Еще недавно российский нарратив рассказывал, что Запад бросит украинцев, а некоторые олигархи говорили, что "мы вам сами МВФ". В действительности вышло все по другому. Украина уже получила и продолжает получать миллиарды пособий от западных партнеров. Это не чудо, это называется работа многих групп людей и институтов во многих странах-партнерах, и в Украине. В том числе, это заслуга украинского Кабмина, экономистов, дипломатов. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет экс-замглавы Нацбанка Владислав Рашкован, который долгое время занимал пост представителя Украины в Международном валютном фонде.
Деньги. Фото из открытых источников
По его информации, Германия предоставила грант в €1 млрд (~SDR 790 млн) для финансирования приоритетных расходов государства. Средства поступили на административный счет Украины в МВФ согласно договору, недавно подписанному Министерством финансов;
Несколько ранее американское правительство предоставило Украине первый грант в размере $1.3 млрд из своего пакета в $7.5 млрд, который они утвердили при недавней смене бюджета США. Средства поступили через Multi-donor trust Fund Всемирного банка; теперь можем ожидать следующие транши где-то по $1.5 млрд в месяц;
Япония предоставила JPY 65 млрд (~$0.5 млрд) кредит на 30 лет, с 10-летним grace period и ставкой в 1% годовых;
27 июня Всемирный банк утвердил новый Development policy loan для Украины на сумму в $1.3 млрд, и 30 июня Украина уже получила €446 млн, в том числе под гарантию Великобритании в размере €424,6 млн. Похоже, что Британия планирует позже предоставить еще гарантии Всемирному банку на $0.5 млрд.
После заседания глав государств G7 Премьер Канады Джастин Трюдо пообещал CAD 200 млн кредит для финансирования приоритетных расходов государства. Это вдобавок к тому, что уже пообещали еще CAD 250 млн. Деньги придут на Административный счет в МВФ, так же, как 17 июня, когда мы получили предварительный кредит от Канады на CAD 1 млрд на 10 лет под 1,69% годовых.
Более $4 млрд прямой бюджетной помощи за месяц, в том числе около $2.4 млрд гранты, а кредиты под 1-1.7% в год. Где-то $1.8 млрд прошли через МВФ, $1.7 – через Всемирный банк.
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сегодня, 13:46
У природі падальників, які з'їдають нездатних подбати про себе та місце свого існування, називають санітарами - ніхто не звинувачує гієн, шакалів, койотів, ..., які виконують свої природні функції. Бо зараз ми виховуємо корумпованих негідників, які живуть чужими здобутками. Це правильно, коли будь-яка країна, чиї діди були наглядачами у концтаборах-ГУЛАГах, проводили репресії, влаштовували голодомор, працювали поліцаями, може спровокувати корупційний/олігархічний/брехливий/шахрайський/цинічний ... сморід і привабити падальників, буде отримувати нескінченні гроші для розпилу? Зараз на кордонах, їх нащадки, не пропускають тих, хто прагне працювати. А тільки в Польщі пів мільйона мажорів призовного віку опинились зовсім випадково. Виховуємо якихось самозакоханих паразитів, світового масштабу, які 30 або 100 (з 1919 року) років будуть харчуватись за рахунок інших. Дбати про мову і дбати про державу – це дві великих різниці.