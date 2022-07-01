Миллиарды долларов и евро: сколько и от кого получила Украина за время войны – куда ушли деньги

Еще недавно российский нарратив рассказывал, что Запад бросит украинцев, а некоторые олигархи говорили, что "мы вам сами МВФ". В действительности вышло все по другому. Украина уже получила и продолжает получать миллиарды пособий от западных партнеров. Это не чудо, это называется работа многих групп людей и институтов во многих странах-партнерах, и в Украине. В том числе, это заслуга украинского Кабмина, экономистов, дипломатов. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет экс-замглавы Нацбанка Владислав Рашкован, который долгое время занимал пост представителя Украины в Международном валютном фонде.

Деньги. Фото из открытых источников

По его информации, Германия предоставила грант в €1 млрд (~SDR 790 млн) для финансирования приоритетных расходов государства. Средства поступили на административный счет Украины в МВФ согласно договору, недавно подписанному Министерством финансов;

Несколько ранее американское правительство предоставило Украине первый грант в размере $1.3 млрд из своего пакета в $7.5 млрд, который они утвердили при недавней смене бюджета США. Средства поступили через Multi-donor trust Fund Всемирного банка; теперь можем ожидать следующие транши где-то по $1.5 млрд в месяц;

Япония предоставила JPY 65 млрд (~$0.5 млрд) кредит на 30 лет, с 10-летним grace period и ставкой в ​​1% годовых;

27 июня Всемирный банк утвердил новый Development policy loan для Украины на сумму в $1.3 млрд, и 30 июня Украина уже получила €446 млн, в том числе под гарантию Великобритании в размере €424,6 млн. Похоже, что Британия планирует позже предоставить еще гарантии Всемирному банку на $0.5 млрд.

После заседания глав государств G7 Премьер Канады Джастин Трюдо пообещал CAD 200 млн кредит для финансирования приоритетных расходов государства. Это вдобавок к тому, что уже пообещали еще CAD 250 млн. Деньги придут на Административный счет в МВФ, так же, как 17 июня, когда мы получили предварительный кредит от Канады на CAD 1 млрд на 10 лет под 1,69% годовых.

Более $4 млрд прямой бюджетной помощи за месяц, в том числе около $2.4 млрд гранты, а кредиты под 1-1.7% в год. Где-то $1.8 млрд прошли через МВФ, $1.7 – через Всемирный банк.

"Это была плодотворный месяц, но он прошел. Наступил июль. Армии и гражданским нужны деньги. Деньги также нужны для функционирования государства. Работаем дальше. Помощь сейчас – это первый вклад в реконструкцию страны. Наши партнеры начинают это понимать", – отметил Владислав Рашкован.

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