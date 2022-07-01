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Идем в ЕС и НАТО или останавливаемся: результаты опроса украинцев

90% украинцев хотят вступления в ЕС, 73% – в НАТО

сегодня, 16:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Полномасштабное российское вторжение не изменило мнения большинства наших соотечественников, а лишь укрепило его – подавляющее большинство украинцев хочет видеть свою страну полноценным членом ЕС и НАТО. Как передает издание "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Национального демократического института, обнародованного на сайте КМИС.

Идем в ЕС и НАТО или останавливаемся: результаты опроса украинцев

Флаги Украины и ЕС. Фото из открытых источников

Так, исходя из анализа опроса социологи пришли к выводу, что 90% украинцев хотят, чтобы страна стала членом Европейского Союза. Если говорить по географическому признаку, то меньше всего такой курс поддерживают на востоке и юге страны, но и там этот показатель на уровне 84%.                                                               

Что касается стремления присоединиться к НАТО, то здесь процент немного ниже. Так, 73% украинцев поддерживают курс на присоединение к Североатлантическому альянсу. В целом, 73% респондентов за членство Украины в НАТО. На юге и востоке таковых соответственно 65% и 59%.

Если говорить по половому признаку, то мужчины больше ожидают, что Украина станет членом НАТО, нежели женщины. 

Больше всего поддерживает евроинтеграцию молодежь. Молодые украинцы хотят в НАТО и ожидают членства в ЕС больше, чем старшие респонденты.

При этом социологи напоминают, что в декабре 2021 года 58% украинцев хотели, чтобы Украина стала государством-членом ЕС, 48% хотели, чтобы Украина была в НАТО. Теперь эти цифры в разы выросли.

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Источник: https://www.kiis.com.ua/materials/pr/20220630_m/May%202022%20survey%20-%20NDI%20Ukraine%20-%20Public_fin_UKR.pdf
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