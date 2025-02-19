В Одессе гремят взрывы: сколько "Шахедов" атакует город

Российские оккупанты 19 февраля второй вечер подряд атакуют Одессу ударными беспилотниками, передает портал "Комментарии" со ссылкой на "Думскую". В городе уже прогремело несколько громких взрывов. Российские дроны заходят из акватории Черного моря, в городе объявлена воздушная тревога, работает ПВО.

В Одессе взрывы вечером 19 февраля, город под атакой Шахедов. Фото: Воздушные силы Украины / скриншот. Фото:

Мониторинговые каналы отмечают, что под атакой находятся район морского порта и Лузановка. Информированный блогер Николаевский ванек написал про семь беспилотников, которые "змейкой" подлетают к Одессе / Фонтанке и, вероятно, полетят дальше в район Усатово (широко известно, что там находится важный для региона объект энергосистемы).

О прилетах либо результатах работы ПВО на момент публикации новости ни военные, ни местные власти не сообщали. Жителей региона просят находиться в укрытиях.

Как сообщали "Комментарии", в Одессе вечером 18 февраля прогремели взрывы, возник пожар. Город находился под массированной атакой российских беспилотников. Одесские издания пишут о взрывах в городе, появились видео прилета и фото пожара после удара. Позднее выяснилось, что россияне ударили по объекту ДТЕК, без тепла остался большой микрорайон в Одессе.

Как писал портал "Комментарии", р акетная атака РФ по Одессе 13 февраля, вероятно, была нацелена на морской порт в центре города. По неофициальным данным, украинская ПВО смогла отразить удар.

Как сообщал портал "Комментарии", вечером в пятницу 31 января вражеские войска ударили по Одессе. Три ракеты "Искандер" были направлены в исторический центр города. В результате обстрела есть разрушения, пострадали театр, музей, памятники архитектуры (в том числе здание одесской филармонии) и другие здания. Одна из ракет попала в знаменитый одесский отель "Бристоль". Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что среди людей, находившихся в эпицентре удара, были, в том числе и норвежские дипломатические представители. Известно о семи пострадавших.

Портал "Комментарии" 2 февраля рассказывал о видео, которое выложила Одесская ОВА. Оно снято с беспилотника и показывает масштаб разрушений. На кадрах показано, что ракета, или несколько ракет, попали в крышу центральной части здания. В ней зияет огромная дыра. Это может быть подтверждением слов главы ОВА Олега Кипера о том, что россияне сознательно использовали ракету с боевой частью, которая пробивает бетон. То есть направлен удар, по его словам, был именно на помещения внутри гражданской гостиницы, чтобы пробить перекрытия и этажи, и взрывом внутри причинить максимальные разрушения и убить проживавших там гражданских людей".

Видео с дыркой в крыше и пробитым насквозь отелем подчеркивает одну важную деталь. Возможно, это показывает, что оккупанты действительно охотились на "людей в бункере", в том числе главу ГУР МО Кирилла Буданова. (так улар оправдывали россияне, и по пропагандистским пабликам РФ ходили догадки, что, возможно, "Искандером" удаорсь "накрыть" Буданова).