"Буданова накрыло Искандером в Одессе": что известно

После ракетного удара РФ по историческому центру Одессы российские пропагандисты начали писать, что целью был "секретный бункер". Среди людей, которые "заседали" там и "готовили теракты в Крыму", якобы находился и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Как передает портал "Комментарии", эту информацию опроверг глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Российские пропагандисты снова "убили" Буданова - на этот раз в отеле "Бристоль" в Одессе. Фото: ГУР МО Украины

"С начальником ГУР МО Кириллом Будановым все хорошо. Не распространяйте фейки россиян", — написал Коваленко.

Представитель ГУР Андрей Юсов также опроверг фейк, который начали распространяться в российских пабликах, якобы Буданов был в одесской гостинице, пострадавшей от удара РФ. Об этом Юсов написал в Facebook (позднее это сообщение стало недоступным).

"Нет, конечно Кирилла Буданова не было в Одесской гостинице "Бристоль", как лжет рашистская пропаганда. Не было начальника ГУР и в других исторических сооружениях в центре города, в центре, который должен быть под защитой ЮНЕСКО. Военные преступления, геноцидная война, варварство .... Русня продолжает убеждать украинцев. В том, что все русское — зло, мы должны убедить также и мир", — написал он.

Оккупанты после прилета в пятницу вечером по центру Одессы начали врать, что на момент атаки в "Бристоле" были иностранные военные советники, инструкторы НАТО, сотрудники спецслужб и другие люди, якобы "готовившие план диверсий" против РФ, в том числе во временно оккупированном Крыму. По другой версии пропагандистов, "Искандер" в Одессе "филигранно" попал в секретный бункер в нескольких метрах от гостиницы, не задев сам "Бристоль".





Как сообщал портал "Комментарии", Вечером в пятницу 31 января вражеские войска ударили по Одессе. Три ракеты были направлены в исторический центр города. В результате обстрела есть разрушения, пострадали театр, музей, памятники архитектуры (в том числе здание одесской филармонии) и другие здания. Одна из ракет попала в знаменитый одесский отель "Бристоль". Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что среди людей, находившихся в эпицентре удара, были, в том числе и норвежские дипломатические представители.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер после серии взрывов в городе сообщил, что в результате вражеского удара пострадала сотрудница гостиницы. Впоследствии он уточнил, что известно о семи пострадавших.



