Циничный удар "Искандером" по Одессе: стало известно, куда целились оккупанты

Ракетная атака РФ по Одессе 13 февраля, вероятно, была нацелена на морской порт в центре города. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Думскую". По неофициальным данным, украинская ПВО смогла отразить удар.

По предварительным данным, российский "Искандер" 13 февраля сбили над центром Одессы. Фото: минобороны РФ

"Думская" пишет, что российскую баллистику сбили над морским портом. Учитывая характер траектории "Искандеров" и способ, которым их сбивают из ЗРК Patriot, с высокой вероятностью, портовая инфраструктура и была целью. Издание отмечает, что ракету РФ удалось сбить, она упала в воду. Официально эта информация пока не подтверждена. В 18:41 в Одессе отменили режим воздушной тревоги.

Как сообщает портал "Комментарии", вечером 13 февраля российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. ВС ВСУ призывали одесситов пройти в укрытия в 18:12, заявив о ракетной опасности на юге Украины двумя минутами ранее. В 18:13 канал monitor сообщил о взрыве в результате использования оккупантами "Искандера-М". В 18:17 канал предупредил о приближении к Одессе, вероятно, еще одной баллистической ракеты.

По данным "Думской", взрывов было по меньшей мере два. Сильный взрыв услышали жители Одессы после оглашения воздушной тревоги, а в некоторых районах ему предшествовал взрыв потише.

Как сообщал портал "Комментарии", вечером в пятницу 31 января вражеские войска ударили по Одессе. Три ракеты "Искандер" были направлены в исторический центр города. В результате обстрела есть разрушения, пострадали театр, музей, памятники архитектуры (в том числе здание одесской филармонии) и другие здания. Одна из ракет попала в знаменитый одесский отель "Бристоль". Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что среди людей, находившихся в эпицентре удара, были, в том числе и норвежские дипломатические представители. Известно о семи пострадавших.

Портал "Комментарии" 2 февраля рассказывал о видео, которое выложила Одесская ОВА. Оно снято с беспилотника и показывает масштаб разрушений. На кадрах показано, что ракета, или несколько ракет, попали в крышу центральной части здания. В ней зияет огромная дыра. Это может быть подтверждением слов главы ОВА Олега Кипера о том, что россияне сознательно использовали ракету с боевой частью, которая пробивает бетон. То есть направлен удар, по его словам, был именно на помещения внутри гражданской гостиницы, чтобы пробить перекрытия и этажи, и взрывом внутри причинить максимальные разрушения и убить проживавших там гражданских людей".

Видео с дыркой в крыше и пробитым насквозь отелем подчеркивает одну важную деталь. Возможно, это показывает, что оккупанты действительно охотились на "людей в бункере", в том числе главу ГУР МО Кирилла Буданова. (так улар оправдывали россияне, и по пропагандистским пабликам РФ ходили догадки, что, возможно, "Искандером" удаорсь "накрыть" Буданова) По словам Кипера, между объявлением воздушной тревоги в городе и прилетом баллистики прошло около 3-5 минут. Второй и третий удары пришлись "примерно в то же место" с интервалом 15-17 минут.