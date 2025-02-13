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Циничный удар "Искандером" по Одессе: стало известно, куда целились оккупанты

СМИ пишут, что ракета не долетела до цели и упала в воду

сегодня, 19:15
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Николай Лисицын

Ракетная атака РФ по Одессе 13 февраля, вероятно, была нацелена на морской порт в центре города. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Думскую". По неофициальным данным, украинская ПВО смогла отразить удар.

Циничный удар "Искандером" по Одессе: стало известно, куда целились оккупанты

По предварительным данным, российский "Искандер" 13 февраля сбили над центром Одессы. Фото: минобороны РФ

"Думская" пишет, что российскую баллистику сбили над морским портом. Учитывая характер траектории "Искандеров" и способ, которым их сбивают из ЗРК Patriot, с высокой вероятностью, портовая инфраструктура и была целью. Издание  отмечает, что ракету РФ удалось сбить, она упала в воду. Официально эта информация пока не подтверждена. В 18:41 в Одессе отменили режим воздушной тревоги.

Как сообщает портал "Комментарии", вечером 13 февраля российская армия нанесла ракетный удар по ОдессеВС ВСУ призывали одесситов пройти в укрытия в 18:12, заявив о ракетной опасности на юге Украины двумя минутами ранее. В 18:13 канал monitor сообщил о взрыве в результате использования оккупантами "Искандера-М". В 18:17 канал предупредил о приближении к Одессе, вероятно, еще одной баллистической ракеты.

По данным "Думской", взрывов было по меньшей мере два. Сильный взрыв услышали жители Одессы после оглашения воздушной тревоги, а в некоторых районах ему предшествовал взрыв потише.

Как сообщал портал "Комментарии", вечером в пятницу 31 января вражеские войска ударили по ОдессеТри ракеты "Искандер" были направлены в исторический центр города. В результате обстрела есть разрушения, пострадали театр, музей, памятники архитектуры (в том числе здание одесской филармонии) и другие здания. Одна из ракет попала в знаменитый одесский отель "Бристоль". Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что среди людей, находившихся в эпицентре удара, были, в том числе и норвежские дипломатические представители. Известно о семи пострадавших.

Портал "Комментарии" 2 февраля рассказывал о видео, которое выложила Одесская ОВА. Оно снято с беспилотника и показывает масштаб разрушений. На кадрах показано, что ракета, или несколько ракет, попали в крышу центральной части здания. В ней зияет огромная дыра. Это может быть подтверждением слов главы ОВА Олега Кипера о том, что россияне сознательно использовали ракету с боевой частью, которая пробивает бетон. То есть направлен удар, по его словам, был именно на помещения внутри гражданской гостиницы, чтобы пробить перекрытия и этажи, и взрывом внутри причинить максимальные разрушения и убить проживавших там гражданских людей".

Видео с дыркой в крыше и пробитым насквозь отелем подчеркивает одну важную деталь. Возможно, это показывает, что оккупанты действительно охотились на "людей в бункере", в том числе главу ГУР МО Кирилла Буданова.  (так улар оправдывали россияне, и по пропагандистским пабликам РФ ходили догадки, что, возможно, "Искандером" удаорсь "накрыть" Буданова) По словам Кипера, между объявлением воздушной тревоги в городе и прилетом баллистики прошло около 3-5 минут. Второй и третий удары пришлись "примерно в то же место" с интервалом 15-17 минут.



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Источник: https://t.me/OdessaDumskayaNet/91100
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