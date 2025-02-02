Раскрыты новые подробности удара по Одессе: сколько на самом деле прилетело "Искандеров" (ВИДЕО)

Воздушные силы ВСУ заявили, что удар по Одессе вечером 31 января не корректировался российским разведдроном, а наносился "по заранее определенным координатам". По уточненным данным, в период с 19:15 по 20:05 враг совершил атаку тремя баллистическими ракетами "Искандер-М". Об этом сообщает 2 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на Воздушное командование "Юг".

По "Бристолю" оккупанты выпустили три "Искандера". Фото: Одесская ОВА / скриншот

Ранее часть источников, в том иле официальных, сообщала, что первый удар по "Бристолю" был нанесен "Искандером", а вдогонку россияне запустили две крылатые ракеты.

В то же время в публичном пространстве появилась информация, что удар баллистикой якобы корректировал российский беспилотник "Орлан-10" непосредственно над городом, и этого удара можно было бы избежать, если бы дрон своевременно сбили. Однако военные опровергли это.





"Официально опровергаем. 31 января 2025 года город Одесса и весь юг Украины находился в зоне сплошной низкой облачности. Нижняя граница облаков — 90 м, верхняя — 3600 м. Разведывательный БПЛА "Орлан-10" действительно фиксировался, но не над Одессой, а в акватории Черного моря на расстоянии 25-30 км от береговой линии", — говорится в сообщении ВК "Юг".



Там пояснили, что сегодня для нанесения ракетных ударов по стационарным объектам врагу не требуется корректировка. Сейчас "Орлан-10" обычно используется с целью видеофиксации результатов российских террористических атак, а также для определения районов "выходов" ракет украинской ПВО.





"31 января вражеский БПЛА был обнаружен заблаговременно, его видели операторы РЛС на протяжении всего полета (см. на схеме), вплоть до места уничтожения — когда это стало возможно (из-за небольшого радиуса применения зенитных FPV-дронов). ОРЛАН был поражен расчетом перехватчиков FPV-дронов в районе Коблево", — рассказали военные.

Они добавили, что в 2024 году подразделениями воздушного командования "Юг" было обнаружено и уничтожено 106 разведывательных БпЛА "Орлан-10", 75 из них — в пределах Одесской области.





Портал "Комментарии" 2 февраля рассказывал о видео, которое выложила Одесская ОВА. Оно снято с беспилотника и показывает масштаб разрушений. На кадрах показано, что ракета, или несколько ракет, попали в крышу центральной части здания. В ней зияет огромная дыра. Это может быть подтверждением слов главы ОВА Олега Кипера о том, что россияне сознательно использовали ракету с боевой частью, которая пробивает бетон. То есть направлен удар, по его словам, был именно на помещения внутри гражданской гостиницы, чтобы пробить перекрытия и этажи, и взрывом внутри причинить максимальные разрушения и убить проживавших там гражданских людей".

Видео с дыркой в крыше и пробитым насквозь отелем подчеркивает одну важную деталь. Возможно, это показывает, что оккупанты действительно охотились на "людей в бункере", в том числе главу ГУР МО Кирилла Буданова. По словам Кипера, между объявлением воздушной тревоги в городе и прилетом баллистики прошло около 3-5 минут. Второй и третий удары пришлись "примерно в то же место" с интервалом 15-17 минут.

Как сообщал портал "Комментарии", вечером в пятницу 31 января вражеские войска ударили по Одессе. Три ракеты были направлены в исторический центр города. В результате обстрела есть разрушения, пострадали театр, музей, памятники архитектуры (в том числе здание одесской филармонии) и другие здания. Одна из ракет попала в знаменитый одесский отель "Бристоль". Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что среди людей, находившихся в эпицентре удара, были, в том числе и норвежские дипломатические представители. Известно о семи пострадавших.



