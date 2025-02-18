В Одессе мощные взрывы и пожар, прилет попал на видео: что известно

В Одессе вечером 18 февраля прогремели взрывы, возник пожар. Город находится под массированной атакой российских беспилотников, передает портал "Комментарии" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В Одессе пожар после попадания российского дрона. Фото: иллюстративное

ВС ВСУ в 23:15 сообщили о нескольких десятках дронов в воздухе — эта информация касалась всей Украины. Воздушные силы утонили, что одно из направлений российской атаки — Одесса. Блогер "Николаевский ванек" в 22:54 предупреждал о четырех ударных беспилотниках курсом на Одессу/Черноморск, в 23.34 к ним прибавились еще шесть.

Одесские издания пишут о взрывах в городе, "Думская" опубликовала фото пожара после прилета. Ссылаясь на местные паблики, издание пишет, что в городе пострадала больница. Мэр города Геннадий Труханов призвал быть особенно бдительными жителей Киевского района Одессы.





Кроме того, местны паблики публикуют видео, снятое из автомобиля — как утверждается, на нем один из прилетов 18 февраля.

Как писал портал "Комментарии", ракетная атака РФ по Одессе 13 февраля, вероятно, была нацелена на морской порт в центре города. По неофициальным данным, украинская ПВО смогла отразить удар.

Как сообщал портал "Комментарии", вечером в пятницу 31 января вражеские войска ударили по Одессе. Три ракеты "Искандер" были направлены в исторический центр города. В результате обстрела есть разрушения, пострадали театр, музей, памятники архитектуры (в том числе здание одесской филармонии) и другие здания. Одна из ракет попала в знаменитый одесский отель "Бристоль". Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что среди людей, находившихся в эпицентре удара, были, в том числе и норвежские дипломатические представители. Известно о семи пострадавших.

Портал "Комментарии" 2 февраля рассказывал о видео, которое выложила Одесская ОВА. Оно снято с беспилотника и показывает масштаб разрушений. На кадрах показано, что ракета, или несколько ракет, попали в крышу центральной части здания. В ней зияет огромная дыра. Это может быть подтверждением слов главы ОВА Олега Кипера о том, что россияне сознательно использовали ракету с боевой частью, которая пробивает бетон. То есть направлен удар, по его словам, был именно на помещения внутри гражданской гостиницы, чтобы пробить перекрытия и этажи, и взрывом внутри причинить максимальные разрушения и убить проживавших там гражданских людей".

Видео с дыркой в крыше и пробитым насквозь отелем подчеркивает одну важную деталь. Возможно, это показывает, что оккупанты действительно охотились на "людей в бункере", в том числе главу ГУР МО Кирилла Буданова. (так улар оправдывали россияне, и по пропагандистским пабликам РФ ходили догадки, что, возможно, "Искандером" удаорсь "накрыть" Буданова) По словам Кипера, между объявлением воздушной тревоги в городе и прилетом баллистики прошло около 3-5 минут. Второй и третий удары пришлись "примерно в то же место" с интервалом 15-17 минут.