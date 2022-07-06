В небо поднялся гигантский столб дыма: в оккупированной Макеевке прогремел мощный взрыв - подробности

В тылу вражеских войск прогремели взрывы. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома ВСУ, в оккупированной Макеевке произошел взрыв. Местные жители в социальных сетях говорят о столбе дыма и о множественных разрывах.

Скриншот: СтратКом ВСУ.

"Ханженково, работает дядюшка "Ленд Лиз"", — пишет СтратКом ВСУ.

Также СтратКом опубликовал видео с места событий.

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