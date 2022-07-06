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В небо поднялся гигантский столб дыма: в оккупированной Макеевке прогремел мощный взрыв - подробности

Местные жители сообщают о множественных разрывах

сегодня, 11:28
Автор:

Денис
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В тылу вражеских войск прогремели взрывы. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале. 

В небо поднялся гигантский столб дыма: в оккупированной Макеевке прогремел мощный взрыв - подробности

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома ВСУ, в оккупированной Макеевке произошел взрыв. Местные жители в социальных сетях говорят о столбе дыма и о множественных разрывах. 

В небо поднялся гигантский столб дыма: в оккупированной Макеевке прогремел мощный взрыв - подробности - фото 2

Скриншот: СтратКом ВСУ. 

"Ханженково, работает дядюшка "Ленд Лиз"", — пишет СтратКом ВСУ.

Также СтратКом опубликовал видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что не так с перемещением военнообязанных во время войны: почему возник скандал — какой выход. Новые правила для военнообязанных в Украине вызвали шквал обсуждения в соцсети. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что какой церковный праздник 7 июля отмечают христиане: чего нельзя делать в этот день. Праздник Ивана Купала: традиции и запреты в Украине. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

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Источник: https://t.me/AFUStratCom/3868
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