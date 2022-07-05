Есть вопросы, куда подевались: нардеп упомянул о роли силовиков во время захвата Херсона и других городов



















Украинский политик и нардеп Дмитрий Разумков заявил, что после войны обязательно нужно выяснить, кто где находился из силовиков. Некоторые из них (ред. Владимир Зеленский уволил главу СБУ Харьковской области) в первые дни полномасштабного вторжения России сбежали из городов или страны. По его словам, после войны будет очень долгая дискуссия, и многим она не понравится. Об этом бывший спикер Верховной Рады сказал в интервью порталу "Комментарии".

Дмитрий Разумков (фото из открытых источников)

Политик отметил, что обществу важно будет знать, кто где находился из силовиков в первые недели полномасштабного вторжения России, которые были критичны. В качестве примера он назвал скандал с руководителем СБУ в Харькове, которого позже уволил Владимир Зеленский. Также подчеркнул, что важно будет разобраться, где находились силовики во время захвата Херсона.

"Вот когда придет время, ты сможешь сказать, где ты был 24-го февраля, что делал 25-го, что ты сделал за первые две недели. Они действительно были критичны. Потом некоторые вернулись и начали рассказывать, как надо жить, а некоторые совсем не вернулись. Я не хочу сейчас переходить на личности. Настанет время и мы об этом поговорим — кто где находился из силовиков. Ну, не может силовой блок находиться где-то, когда президент в Киеве, когда ВР работает, когда премьер здесь. Сейчас говорите о конкретном силовом блоке?- Я о разных силовых блоках. У нас их много. И ко многим тоже есть вопросы — что они делали, куда делись. Можем вспомнить о руководителе Службы безопасности в Харькове. Я сейчас не говорю, как он вел себя еще до полномасштабной агрессии. Но скандал был недавно, когда приезжал президент. Какая ситуация была с Херсоном? Где были все силовики? Что они делали? За это тоже нужно отвечать. Знаете, чтобы у нас в результате не получилось так, как в пословице" – "наградить непричастных, наказать невинных". Каждый должен получить свое, если нужно – наказание, если нужно – признание своих действий после войны. Думаю, это будет очень долгая дискуссия, и многим она не понравится. А сейчас главной задачей является защита родины, возвращение наших территорий, сохранение жизни наших детей, мам, жен и военнослужащих", – заявил Дмитрий Разумков.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Разумков озвучил единственный сценарий окончания войны в Украине.





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