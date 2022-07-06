Какой церковный праздник 7 июля отмечают христиане: чего нельзя делать в этот день

7 июля христиане отмечают день рождения Крестителя Иоанна или Рождество Предтечи. Согласно Священному Писанию это было чудом для его пожилой матери, приходившейся родственницей Святой Марии. Иоанн проповедовал пришествие Мессии Христа.

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Наши предки в этот день праздновали летнее солнцестояние, 24 июня по старому стилю, 7 июля – по новому. Этот праздник есть у всех славянских народов — у шведов он называется Мidsommar, переводится как середина лета. У французов это праздник Saint Jeans Святого Жана. У албанцев — flakagajt в переводе — день пламени. Поляки отмечают праздник sobotka, словенцы – kresu den в переводе огненный день. Болгары называют праздник Яновден. Купалой называли летнее солнце.

Об этом празднике упоминали летописцы в Волынской (1262 год) и Густинской (примерно 1620 год) летописях и в "Синопсисе" (1674 год).

Историки приводят примеры приказов гетманов о запрете купальских празднований – в 1719 году глава казацкого государства в Левобережной Украине Иван Скоропадский издавал такой приказ. В нем говорилось о наказаниях для тех, кто участвует в "вечерницах, кулачных боях, сборищах под Ивана Купала и проч.". Приказ издавала и царица Екатерина в 1769 году.

Однако традиции сохранились и продолжают жить, сейчас обряды имеют инсценированную форму. Наши предки вкладывали магический смысл в культ огня, воды и растений и выполняли обряды для того, чтобы был хороший урожай, было здоровье у людей. К обрядам относят: плетение венков девчонками и пускание их на воду, гадание на судьбу; хороводы вокруг купальского деревца Марены и Ивана; разжигание костров и прыжки через них; сжигание или утопление деревца; сжигание чучела; ритуальный ужин.

Верили, что купальская роса обладает целебными свойствами, поэтому ею нужно умываться, а в реках и водоемах купаться для очищения и оздоровления. Водоемам приносили символические жертвы – купальские деревца или чучела из ветвей, часто ивовых. Есть поверье, что ночью играли символическую свадьбу между Иваном и Мареной, с этого времени начинался брачный сезон. Ночью и на рассвете собирали лекарственные растения, украшали дома папоротником и ветвями, цветами. Девушки делали для себя ветки-купайлы – украшая их лентами, венками из цветов, баранками. Затем эту ветвь бросали в костер в качестве жертвы рождающемуся богу солнца.

Верили, что огня избегают ведьмы. Возле деревень и селений разводили высокие костры, дрова приносили участники действа. Огонь символизировал солнце, были также обряды катить с холмов горящие колеса. Вокруг костра танцевали, через него прыгали для здоровья и очищения.



Согласно предрассудкам в этот день нельзя продавать, давать взаймы, брать взаймы, подбирать деньги с земли, если нашли.



Как писал портал, сейчас продолжается Петров пост. Какие были традиции празднования Петра и Павла у украинцев? Есть предрассудки, что во время поста не венчаются и не крестят детей.



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