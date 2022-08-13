В небо поднимается большой столб дыма: в Новой Каховке прогремела серия мощных взрывов (ВИДЕО)

Во временно оккупированной Новой Каховке (Херсонская область) раздались взрывы. Об этом сообщают местные паблики.

Пожар. Иллюстрация

Так, в Сети начала появляться информация о том, что в Новой Каховке прогремели мощные взрывы. Местные паблики публикуют видео, как утверждается, с места событий. На кадрах можно увидеть огромный столб черного дыма, который образовался после множественных взрывов. А также услышать сами взрывы, которые по звуку могут напоминать детонацию боеприпасов.

В настоящий момент официальной информации о случившемся пока не было.

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