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В небо поднимается большой столб дыма: в Новой Каховке прогремела серия мощных взрывов (ВИДЕО)

В Сети появляются видео со взрывами

сегодня, 19:46
Автор:

Денис
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Во временно оккупированной Новой Каховке (Херсонская область) раздались взрывы. Об этом сообщают местные паблики. 

В небо поднимается большой столб дыма: в Новой Каховке прогремела серия мощных взрывов (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Так, в Сети начала появляться информация о том, что в Новой Каховке прогремели мощные взрывы. Местные паблики публикуют видео, как утверждается, с места событий. На кадрах можно увидеть огромный столб черного дыма, который образовался после множественных взрывов. А также услышать сами взрывы, которые по звуку могут напоминать детонацию боеприпасов. 

В настоящий момент официальной информации о случившемся пока не было. 

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