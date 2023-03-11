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В МВД назвали, сколько зарегистрировано уголовных дел по военным преступлениям РФ

Глава МВД сообщил количество военных преступлений, зарегистрированных в Украине. Также было названо количество ракетных ударов и уничтоженных жилых домов за год войны.

сегодня, 21:05
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Автор:

Slava Kot

С начала полномасштабного вторжения русская армия неоднократно обвинялась в военных преступлениях. Министра внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, сколько зарегистрировано уголовных введений по преступлениям, совершенным российскими военными. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Euromaidan Press.

В МВД назвали, сколько зарегистрировано уголовных дел по военным преступлениям РФ

Уничтоженный жилой дом. Фото из открытых источников

С 24 февраля Россия неоднократно прибегала к преступным актам против Украины. Одни из самых шокирующих военных преступлений для общества стали известны после освобождения Бучи. Однако впоследствии подобные захоронения обнаружили и в других областях Украины. А что происходит на временно оккупированных территориях, пока не известно. Кроме того, Россия наносит удары по территории Украины, прикрываясь тем, что уничтожает военную инфраструктуру, но на самом деле попадает в жилые дома по всей Украине, в частности по Днепру, Киеву и другим населенным пунктам.


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По информации главы МВД за год войны Российская Федерация совершила более 40,5 тыс. обстрелов Украины. Кроме того, Игорь Клименко сообщает, что в результате войны было разрушено 152 тыс. жилых домов. Также Министр внутренних дел рассказал, сколько уголовных дел зарегистрировано на преступления совершении армией оккупантов.

"Зарегистрировано 66,3 тысячи уголовных производств по военным преступлениям, совершенным российскими военными", — говорит Игорь Клименко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Российская Федерация цинично назвала массовые ракетные удары по Украине, в который погибли гражданские лица "возмездием".

Также "Комментарии" писал, что российская армия потеряла две мощные единицы военной техники. ВСУ уничтожили их атакой дронов.



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Источник: https://twitter.com/EuromaidanPress/status/1634579935200432131
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