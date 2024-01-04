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В МВД назвали количество уголовных дел против уклонистов

Стало известно количество открытых уголовных производств в отношении мужчин, которые уклоняются от мобилизации.

сегодня, 15:15
Автор:
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Slava Kot
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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что против уклонистов открыто девять тысяч уголовных производств, часть из которых уже передана на рассмотрение в суд.

В МВД назвали количество уголовных дел против уклонистов

Глава МВД Украины Игорь Клименко. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона глава МВД Игорь Клименко назвал количество уголовных дел, которые возбуждены в отношении уклонистов от мобилизации.

"На сегодняшний день около 9 тысяч уголовных производств. 2600 таких материалов направлено в суд", — сообщил Клименко.

Кроме того, министр рассказал, при каких условиях в Украине могут быть мобилизованы правоохранители. По словам Клименко, это может возникнуть в случае, когда "необходимо будет стать к оружию". Министр сообщил, что в настоящее время в полиции находятся 98 тыс. правоохранителей, которые равномерно размещены по Украине для выполнения задач.

Напомним, что руководитель Нацполиции Иван Выговский также подверг критике идею мобилизовать правоохранителей. По его словам, полиция должна выполнять свою работу для внутренней безопасности страны. Кроме того, Выговский подчеркнул, что в Украине на службе около 100 тыс. полицейских, 80 тыс. которых являются мужчинами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский юрист Центра поддержки ветеранов Роман Лихачев назвал количество дезертиров в Украине. По его словам, эта цифра приближается к 100 тыс. человек, однако аналитики YouControl отмечают меньшее количество.

Также "Комментарии" писали, что в ВСУ объяснили, происходит ли в Украине усиление мобилизации, в частности, через выдачу повесток на блокпостах и других общественных местах работниками территориальных центров комплектования.



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