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В Минобороны РФ отреагировали на новую атаку беспилотников на Крым

В ведомстве Сергея Шойгу отчиталась об "отражении" атаки дронов в Крыму

сегодня, 10:44
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", в оборонном ведомстве страны-агрессора делают вид, что справились с очередной атакой на военные объекты в Крыму и сбили все дроны. При этом в Джанкойском районе продолжает взрываться, а гауляйтеры объявили эвакуацию. 

В Минобороны РФ отреагировали на новую атаку беспилотников на Крым

Российские войска. Фото: из открытых источников

В Минобороны РФ заявили, что аннексированный полуостров, якобы атаковали 17 беспилотников. При этом, якобы "попытка террористической атаки пресечена".


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В частности, якобы 14 БПЛА, которые в ведомстве Шойгу называют "украинскими" подавлены средствами РЭБ, из них 11, якобы "потерпели крушение в акватории Черного моря", еще 3 упали на территории Крыма.

"Три беспилотника уничтожены средствами ПВО, в результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет", — рассказали в Минобороны страны-агрессора.

При этом в пабликах продолжают выкладывать видео и фото взрывов на складе боеприпасов в Джанкойском районе.

Читайте также на портале "Комментарии" — так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведет эвакуацию из некоторых регионов полуострова.

Также издание "Комментарии" сообщало – 22 июля в Красногвардейском районе Крыма утром раздавались взрывы. В результате удара БпЛА произошла детонация на складе боеприпасов.

Ранее "Комментарии" писали — вечером 17 июля российских диктатор Путин провел совещание, посвященное возобновлению работы Крымского моста, пострадавшего от подрыва. Президент России предсказуемо возложил ответственность за подрыв, который он называет "терактом", на "киевский режим" – и пообещал некий ответ от Минобороны. Между тем, в Офисе президента Украины не исключают, что за подрывом моста, который, кстати, продолжает функционировать, может стоять путинский режим. Что можно сказать о ситуации на вторые сутки после происшествия? Какими могут быть последствия, ждать ли продолжения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/mod_russia/28568
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:55

"Терористичної атаки"? Риторика божого народу з обох сторін, поки освячені попами слов'яни вбивають один одного. Ще і висловлювання обох Карликів: "Ми ще серйозно не починали!".


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