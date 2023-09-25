В Минобороны рассказали о мести России за удар по штабу ЧФ

Российские ракетные и дроновые удары возле морвокзала в Одессе – это жалкая попытка оккупантов возмездия за украинскую атаку по штабу Черноморского флота в Севастополе. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли в Министерстве обороны.

Удар по Одессе. Фото: из открытых источников

"Этой ночью российские ракеты попали в гостиницу в Одессе. Жалкая попытка возмездия за наш успешный удар по штабу российского флота в Севастополе", — отметили в ведомстве.

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Отметим, войска страны-агрессора этой ночью атаковали Одесскую область "Шахедами", ракетами "Оникс" и "Калибр". Украинская ПВО сбила все дроны и большинство ракет, но в результате попадания пострадала припортовая инфраструктура.

В то же время сегодня стало известно, что в результате прицельного удара по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе погибли 34 офицера. Также в ходе спецоперации в Крыму был ликвидирован командующий Черноморским флотом РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чём говорит происходящее последнее время в Крыму? Могут ли такие удары вынудить Кремль идти на конструктивные переговоры – или же вынудить какую-то из башен пойти против тех, кто хочет продолжать войну? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



