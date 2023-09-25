Отличная работа: ССО назвали потери оккупантов в результате уничтожения корабля и штаба ЧФ РФ

В результате прицельного удара по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе погибли 34 офицера. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба ССО.

Удар по по штабу Черноморского флота РФ. Фото из открытых источников

"Обновленная информация по потерям противника в результате проведения спецоперации ССО по уничтожению БДК "Минск" и штаба ЧФ РФ. Учитывая факт, что БДК "Минск" должен был на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на БДК. Безвозвратные потери составили 62 оккупанта", – говорится в сообщении.

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Спецназовцы уточняют, что после поражения штаба ЧФ РФ стали двухсотыми 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ адмирал Виктор Соколов. Еще 105 оккупантов получили серьезные ранения. Здание штаба не подлежит восстановлению.

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