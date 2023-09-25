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Отличная работа: ССО назвали потери оккупантов в результате уничтожения корабля и штаба ЧФ РФ

В ходе спецоперации в Крыму ликвидировали командующего Черноморским флотом РФ

сегодня, 13:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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В результате прицельного удара по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе погибли 34 офицера. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба ССО.

Отличная работа: ССО назвали потери оккупантов в результате уничтожения корабля и штаба ЧФ РФ

Удар по по штабу Черноморского флота РФ. Фото из открытых источников

"Обновленная информация по потерям противника в результате проведения спецоперации ССО по уничтожению БДК "Минск" и штаба ЧФ РФ. Учитывая факт, что БДК "Минск" должен был на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на БДК. Безвозвратные потери составили 62 оккупанта", – говорится в сообщении.


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Спецназовцы уточняют, что после поражения штаба ЧФ РФ стали двухсотыми 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ адмирал Виктор Соколов. Еще 105 оккупантов получили серьезные ранения. Здание штаба не подлежит восстановлению.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чём говорит происходящее последнее время в Крыму? Могут ли такие удары вынудить Кремль идти на конструктивные переговоры – или же вынудить какую-то из башен пойти против тех, кто хочет продолжать войну? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/ukr_sof/760
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:03

Треба віддати належне ворогу - вони не ховаються. Генерали адмірали продовжують гинути але виконують свою роботу не за спинами інших.


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