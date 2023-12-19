В Минобороны отреагировали на вручение повесток в публичных местах

Представитель Министерства обороны Илларион Павлюк прокомментировал работу работников ТЦК, которые осуществляют рейды по спортивным залам, ТРЦ, ночным клубам и останавливают маршрутки для вручения повесток для мобилизации в Украине.

Спикер Минобороны Илларион Павлюк о вручении повесток в публичных местах. Фото из открытых источников

Илларион Павлюк рассказал, что многие украинские мужчины говорят о готовности воевать, если их позовут. Как следствие спикер Минобороны спрашивает "Как позвать?".

"Как всем этим людям сообщить, что они нужны?" — отреагировал Павлюк на вручение повесток для мобилизации в публичных местах сотрудниками ТЦК.

Спикер Министерства обороны указывает, что общественность больше реагирует на тех, кому дают повестку в публичных местах, а не на военных, которые находятся на фронте и не могут уйти в отпуск.

"Почему-то у нас фокус очень сильно смещен в сторону меньшинства, которое возмущается, что они не рассчитывали, что им в ресторане принесут повестку и они бы хотели иначе", — говорит Илларион Павлюк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, нужно ли сегодня усилить мобилизацию в Украине. Кроме того, Залужный отреагировал на идею рекрутинга для Вооруженных Сил. Несмотря на это, по меньшей мере, в двух городах Украины создали мобильные группы, которые ходят по квартирам в городах и раздают повестки. В Полтаве и Запорожье был опубликован график вручения повесток. А ветеран АТО назвал место, где скрывается 80 тыс. уклоняющихся от мобилизации.

Также "Комментарии" сообщали, что народная депутатка Инна Совсун объяснила при каких условиях может быть мобилизация женщин в Украине.