В Минобороны отреагировали на вручение повесток в публичных местах

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Slava Kot
Представитель Министерства обороны Илларион Павлюк прокомментировал работу работников ТЦК, которые осуществляют рейды по спортивным залам, ТРЦ, ночным клубам и останавливают маршрутки для вручения повесток для мобилизации в Украине.
Спикер Минобороны Илларион Павлюк о вручении повесток в публичных местах. Фото из открытых источников
Илларион Павлюк рассказал, что многие украинские мужчины говорят о готовности воевать, если их позовут. Как следствие спикер Минобороны спрашивает "Как позвать?".
Спикер Министерства обороны указывает, что общественность больше реагирует на тех, кому дают повестку в публичных местах, а не на военных, которые находятся на фронте и не могут уйти в отпуск.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, нужно ли сегодня усилить мобилизацию в Украине. Кроме того, Залужный отреагировал на идею рекрутинга для Вооруженных Сил. Несмотря на это, по меньшей мере, в двух городах Украины создали мобильные группы, которые ходят по квартирам в городах и раздают повестки. В Полтаве и Запорожье был опубликован график вручения повесток. А ветеран АТО назвал место, где скрывается 80 тыс. уклоняющихся от мобилизации.
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