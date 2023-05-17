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В Минобороны назвали три области, которые чаще стала обстреливать РФ

Анна Маляр заявила, что россияне стали чаще открывать огонь по приграничью, следовательно, стало больше прилетов в Харьковской, Сумской, Черниговской областях

сегодня, 16:04
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска за последний месяц увеличили количество обстрелов Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В Минобороны назвали три области, которые чаще стала обстреливать РФ

Российские войска. Фото: из открытых источников

"За последний месяц враг увеличил обстрелы приграничных областей — Харьковской, Черниговской и Сумской. За последнюю неделю в период с 8 по 16 мая 2023 года российские войска совершили 162 обстрела указанных областей. Больше всего подверглась обстрелам Сумская область — 110. Черниговская — 29, Харьковская — 23", – написала замминистра.


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По ее словам, кроме обстрелов мирного населения, враг артиллерийскими и авиационными ударами пытается постоянно держать в напряжении украинские войска в приграничных областях и не допустить их задействования на других направлениях. 

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