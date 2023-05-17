В Минобороны назвали три области, которые чаще стала обстреливать РФ

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Кравцев Сергей
Российские войска за последний месяц увеличили количество обстрелов Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Российские войска. Фото: из открытых источников
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По ее словам, кроме обстрелов мирного населения, враг артиллерийскими и авиационными ударами пытается постоянно держать в напряжении украинские войска в приграничных областях и не допустить их задействования на других направлениях.
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Также издание "Комментарии" сообщало – массированными воздушными атаками, которые резко участились в мае, Кремль пытается отсрочить контрнаступление Украины, пишет CNN. Согласны ли с таким утверждением? О чем говорят эти мощные атаки, которые во многом отражает серьезно окрепшая система ПВО Украины? Что мы уже противопоставляем им – и еще можем? Когда дойдет дело до превентивных ударов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Ранее "Комментарии" писали – на Донбассе в целом и в районе Бахмута в частности продолжаются упорные бои. Эксперты оценили для издания "Комментарии" происходящее сейчас в самых горячих точках, а также – как это может повлиять на общий ход войны.
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