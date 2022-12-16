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В Минобороны назвали цель новых массированных ударов по Украине

Минобороны считает, что новыми ракетными атаками Россия надеется изменить ход войны и сломать украинцев

сегодня, 11:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Россия прибегает к массированным ракетным атакам по территории Украины, ведь таким образом надеется изменить ход войны в свою пользу. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление замминистра обороны Анну Маляр в Телеграмм.

В Минобороны назвали цель новых массированных ударов по Украине

Ракеты. Фото: из открытых источников

"С каждым последующим ракетным ударом Кремль надеется погрузить нас в тотальную тьму. С каждым последующим ракетным ударом страна-террорист надеется сломить украинцев, превратив нашу нацию в таких же рабов системы, как и россияне", — написала Анна Маляр.

Замминистра подчеркивает, что все попытки Москвы оказываются тщетными. Украинцы доказывают всему миру, что свобода и воля – это часть ДНК нашей нации.

Именно поэтому путинский режим проиграл войну в тот момент, когда только начала ее.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук также обратил внимание, что с каждым новым ракетным ударом слово "русский" спускается все ниже в списке бранных слов. По словам главы украинского парламента, слово "русский" уже даже не стоит в одном ряду с такими словами, как "изверг" и "террорист". Оно намного ниже и есть абсолютным злом.

Читайте также на портале "Комментарии" — 16 декабря во всех областях воздушная тревога: где уже заметили ракеты – слышны взрывы.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия прошла точку невозврата: что происходит на военном и дипломатическом фронте войны в Украине.

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Источник: https://t.me/annamaliar/455
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