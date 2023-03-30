В Мариуполе каждый второй дом не существует, в день умирает по 35 человек, — Бойченко

Российские оккупационные войска, используя ковровые бомбардировки, метр за метром уничтожали Мариуполь Донецкой области. 50% жилищного фонда города, то есть каждый второй дом, они уничтожили исключительно авиацией. Об этом в телеэфире сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.



Временно оккупированный Мариуполь вымирает – оккупанты уничтожают все

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“Каждый второй многоквартирный дом, 70% больниц больше не существует. Каждый второй детский сад и школа уничтожены российской авиацией. Соответственно, критическую инфраструктуру системно уничтожали в течение двух недель со знанием дела, потому что коллаборанты, вся фракция ОПЗЖ перешла на сторону РФ, корректировала огонь, уничтожала склады с запасами продовольствия. Таким образом, уничтожили критическую инфраструктуру, оставив город без воды, света, тепла. И так называемые оккупационные российские власти еще не умудрились восстановить все, что называется критически важной инфраструктурой для жизнедеятельности города”, — заявил он.

По информации мэра, сейчас временно оккупированный город находится на резервном водоснабжении, то есть на некачественном питьевом режиме. Нет полноценного электроснабжения, теплоснабжения. Нет больниц, уровень смертности в Мариуполе превышает украинские показатели в 5-7 раз.

При том, что город был полумиллионным, смертность была на уровне 20 человек в день. Сегодня мы говорим о Мариуполе, по которому так и не выехали по разным причинам 120-150 тысяч населения. Смертность в день составляет 35 человек. Там нет возможности принимать скорые экстренные решения с инфарктом, инсультом. Люди умирают сегодня от безрукости, бездействия российских оккупационных властей”, — сказал Бойченко.

Напомним, "Комментарии" писали, что российские захватчики начали укрепляться вдоль трассы Мариуполь – Донецк в районе с. гранитный. Враг усиленно роет окопы, ожидая, что ВСУ в любой момент может пойти в контратаку именно в этом направлении.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в последнее время Россия стала чаще наносить удары авиационными управляемыми бомбами по территории Украины, в том числе по фронтовым регионам.

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