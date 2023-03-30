В Мариуполе каждый второй дом не существует, в день умирает по 35 человек, — Бойченко

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Моесеенко Валентина
Российские оккупационные войска, используя ковровые бомбардировки, метр за метром уничтожали Мариуполь Донецкой области. 50% жилищного фонда города, то есть каждый второй дом, они уничтожили исключительно авиацией. Об этом в телеэфире сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.
Временно оккупированный Мариуполь вымирает – оккупанты уничтожают все
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По информации мэра, сейчас временно оккупированный город находится на резервном водоснабжении, то есть на некачественном питьевом режиме. Нет полноценного электроснабжения, теплоснабжения. Нет больниц, уровень смертности в Мариуполе превышает украинские показатели в 5-7 раз.
Напомним, "Комментарии" писали, что российские захватчики начали укрепляться вдоль трассы Мариуполь – Донецк в районе с. гранитный. Враг усиленно роет окопы, ожидая, что ВСУ в любой момент может пойти в контратаку именно в этом направлении.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в последнее время Россия стала чаще наносить удары авиационными управляемыми бомбами по территории Украины, в том числе по фронтовым регионам.
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