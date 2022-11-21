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В Макеевке в огне нефтебаза оккупантов

По данным российских боевиков, причиной стало "попадание взрывоопасного предмета"

сегодня, 09:22
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Автор:

Кравцев Сергей

В Макеевке так называемой "ДНР" с ночи горят две цистерны с топливом на территории нефтебазы и три стационарных емкости, сообщают боевики. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на так называемое "МЧС "ДНР".

В Макеевке в огне нефтебаза оккупантов

Нефтебаза. Фото: из открытых источников

По данным российских боевиков, причиной стало "попадание взрывоопасного предмета". Из-за этого якобы загорелись две цистерны с топливом, а также три стационарных емкости.

Нефтебаза находится на улице Антропова в Червоногвардейском районе города. Сообщение о пожаре поступило в 4:06 по местному времени, ему присвоили третий ранг сложности.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что наступает самое некомфортное время года для ведения боевых действий, зима в данном случае на стороне украинской армии, следовательно, у Украины появится еще больше преимуществ на поле боя с россиянами. Такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин.

Также издание "Комментарии" сообщало – Иран и РФ заключили соглашение о производстве беспилотников на российской территории. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники. Производство может начаться в течение нескольких месяцев. Как можно противостоять сближению Москвы и Тегерана, опасному не только для Украины? Есть ли реальные рычаги давления на диктаторские режимы, заточенные на то, чтобы сеять вокруг хаос? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали - Беларусь и РФ продлили учения вблизи украинской границы: о чем это говорит – к чему может привести.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/11/21/7377214/
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