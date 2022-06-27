logo

BTC/USD

21433.72

ETH/USD

1230.01

LTC/USD

58.34

USD/UAH

35.75

EUR/UAH

37.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Луганской области взрывается еще один российский склад боеприпасов: подробности (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Луганской области взрывается еще один российский склад боеприпасов: подробности (ВИДЕО)

Взрывы прогремели под Алчевском

сегодня, 11:30
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Боеприпасы российских оккупантов продолжают взлетать на воздух. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. 

В Луганской области взрывается еще один российский склад боеприпасов: подробности (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Как стало известно, неподалёку от города Алчевск (Луганская область), который временно оккупирован противником, раздались взрывы и в небо поднялся большой столб дыма. 

По данным СтратКома, взрывы прогремели на складе боеприпасов российских захватчиков. 

"Под оккупированным Алчевском тоже горит вражеский склад боеприпасов", — СтратКом ВСУ. 

Отметим, что ранее появлялась информация о мощном взрыве на складе боеприпасов в Зимогорье. Данный объект находится примерно в 50 километрах от позиций ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что больше не секрет: стало известно о секретных переговорах Путина и Макрона перед войной в Украине. Якобы 20 февраля накануне войны в Украине Эммануэль Макрон разговаривает с Путиным. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что украинские десантники сбили еще один "Аллигатор"Его приземлили из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла". Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Одессу защитил от российских ракет украинский комплекс "Гром": подробности. Украинские военные в войне с врагом успешно применяют собственный ракетный комплекс, который называется "Гром". Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что ответим за Киев "кремлевским дуракам", ударим по командным пунктам- Арестович. Военнослужащие ВСУ готовят ответ оккупантам на воскресный ракетный удар рф по городу Киеву. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR3-Uflu1DGemv5qM2l78ueBjDnjA5un4v-gqBZOfHBE5bgnfLSydobi7kQ
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!