В Луганской области взрывается еще один российский склад боеприпасов: подробности (ВИДЕО)

Боеприпасы российских оккупантов продолжают взлетать на воздух. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Пожар. Иллюстрация

Как стало известно, неподалёку от города Алчевск (Луганская область), который временно оккупирован противником, раздались взрывы и в небо поднялся большой столб дыма.

По данным СтратКома, взрывы прогремели на складе боеприпасов российских захватчиков.

"Под оккупированным Алчевском тоже горит вражеский склад боеприпасов", — СтратКом ВСУ.

Отметим, что ранее появлялась информация о мощном взрыве на складе боеприпасов в Зимогорье. Данный объект находится примерно в 50 километрах от позиций ВСУ.

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