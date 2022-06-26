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Украинские десантники сбили еще один "Аллигатор"

Его приземлили из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла"

сегодня, 22:39
Автор:

Лиля Воробьева
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В Николаеве десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады сегодня сбили еще один разведывательно-ударный вертолет Ка-52 ("Аллигатор"). Об этом говорится в официальном сообщении бригады на странице в социальной сети Facebook .

Украинские десантники сбили еще один "Аллигатор"

Ка-52 (фото из открытых источников)

"Сегодня, 26 июня, на одном из направлений, военнослужащими одного из подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВС Украины был сбит российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что украинские защитники приземлили "грозную новейшую технику" российских захватчиков посредством переносного зенитного ракетного комплекса "Игла". Также известно, что Ка-52 – это российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. К слову, украинские защитники уже не в первый раз его приземляют.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что десантники "приземлили" польским "Перуном" российский "Аллигатор". Вооруженные силы Украины сбили российский вертолет "Аллигатор". Летательный аппарат кафиров "посадили" на землю украинские десантники. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Командования десантно-штурмовых войск ВСУ. Эффектное видео обнародовали на Facebook-странице российский военный вертолет Ка-52 "приземлили" бойцы в составе зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 95-й бригады. Вражеский вертолет сбили с помощью польского зенитно-ракетного комплекса "Перун".

Также "Комментарии" сообщали о том, что с охранниками Запорожской области был сбит российский штурмовик и ударный вертолет. Военнослужащие Сил обороны в Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции и уничтожают живую силу и технику противника. Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края в социальной сети Facebook.


 



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Источник: https://www.facebook.com/79AMBUA/posts/pfbid02wQV9WbWeEaRyAhbNdAnagAwvngfAeXASyvBwjkzqU3DBtKXNBZqZ3SdnKqvr2yCUl
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