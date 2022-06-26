Одессу защитил от российских ракет украинский комплекс "Гром": подробности

Украинские военные в войне с врагом успешно применяют собственный оперативно-тактический ракетный комплекс на базе твердотопливной баллистической ракеты под названием "Гром".

Одессу защитил ракетный комплекс Гром(Фото: Getty Images)

В городе Одесса воскресного выходного дня, 26 июня, было неспокойно, трижды раздавалась воздушная тревога и был зафиксирован мощный взрыв.

Как сообщают представители ОК "Юг", подразделения ПВО здесь не применялись, с вражескими ракетами справился украинский оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром".

"Подразделения ПВО в Одессе не применялись, "Гром" справился самостоятельно", — рассказали, как отражали вражеские удары в ОК "Юг".

К слову, "Гром" – отечественный оперативно-тактический ракетный комплекс, действующий на базе твердотопливной баллистической ракеты, его разработали специалисты КБ "Южное". Он разработан с 2013 года, используя базу предварительных разработок по проектам "Борисфен" и "Сапсан". Радиус действия "Грома" составляет 280 км , озвучены возможности создания версии с радиусом действия до 500 км . Украинский "Гром" предназначен для создания защиты неядерного сдерживания врага.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Ответим за Киев "кремлевским дуракам", ударим по командным пунктам — Арестович . По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, военнослужащие Вооруженных сил Украины готовят ответ на воскресный ракетный удар России по городу Киеву. Об этом он чиновник информирует через посредство своего Телеграмм-канала. Представитель Офиса президента отметил, что украинские военные изберут другую мишень для ответного удара, это не будут мирные люди. "Кремлевские дураки думают, что мы сломаемся. А мы ответим. Только не по мирным, как вы. По командным пунктам".

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