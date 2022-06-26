Одессу защитил от российских ракет украинский комплекс "Гром": подробности

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Лиля Воробьева
Украинские военные в войне с врагом успешно применяют собственный оперативно-тактический ракетный комплекс на базе твердотопливной баллистической ракеты под названием "Гром".
Одессу защитил ракетный комплекс Гром(Фото: Getty Images)
В городе Одесса воскресного выходного дня, 26 июня, было неспокойно, трижды раздавалась воздушная тревога и был зафиксирован мощный взрыв.
Как сообщают представители ОК "Юг", подразделения ПВО здесь не применялись, с вражескими ракетами справился украинский оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром".
"Подразделения ПВО в Одессе не применялись, "Гром" справился самостоятельно", — рассказали, как отражали вражеские удары в ОК "Юг".
К слову, "Гром" – отечественный оперативно-тактический ракетный комплекс, действующий на базе твердотопливной баллистической ракеты, его разработали специалисты КБ "Южное". Он разработан с 2013 года, используя базу предварительных разработок по проектам "Борисфен" и "Сапсан". Радиус действия "Грома" составляет
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
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