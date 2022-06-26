Ответим за Киев "кремлевским дуракам", ударим по командным пунктам- Арестович

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, военнослужащие Вооруженных сил Украины готовят ответ на воскресный ракетный удар рф по городу Киеву.

РФ нанесла утренний ракетный удар по Киеву / фото Виталий Кличко в Telegram (фото t.me/vitaliy_klitschko)

Об этом он чиновник информирует через посредство своего Телеграмм-канала.

Представитель Офиса президента отметил, что украинские военные изберут другую мишень для ответного удара, это не будут мирные люди.

"Кремлевские дураки думают, что мы сломаемся. А мы ответим. Только не по мирным, как вы. По командным пунктам", — отмечает Алексей Арестович.

Важно, что утреннее воскресное утро 26 июня оказалось беспокойным. Жители столицы слышали несколько взрывов. В городских Telegram-каналах появилась информация о том, что жители некоторых городов видели ракеты, летевшие в сторону столицы.

Затем комментарий к этому тревожному событию предоставил Виталий Кличко. Он сказал, что раздались взрывы и назвал место беды – Шевченковский район столицы. Представители ГСЧС сделали заявление, что есть пострадавшие горожане и рассказали о пожаре в девятиэтажке, который позже потушили.

Представители командования Воздушных сил ВСУ также отметили, что ракетные удары производились высокоточными и самыми дорогими российскими ракетами из акватории Каспийского моря. Предварительно 26 июня были выпущены от 4 до 6 ракет, две ракеты были сбиты силами украинских ПВО.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кафиры в Мариуполе сожгли все книги из библиотеки храма Петра Могилы, среди них были уникальные издания. В оккупированном Мариуполе кафиры России сожгли все книги, находившиеся в библиотеке храма ВЦУ Петра Могилы. Среди книг были уникальные украиноязычные издания.

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