Ответим за Киев "кремлевским дуракам", ударим по командным пунктам- Арестович

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Лиля Воробьева
По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, военнослужащие Вооруженных сил Украины готовят ответ на воскресный ракетный удар рф по городу Киеву.
РФ нанесла утренний ракетный удар по Киеву / фото Виталий Кличко в Telegram (фото t.me/vitaliy_klitschko)
Об этом он чиновник информирует через посредство своего Телеграмм-канала.
Представитель Офиса президента отметил, что украинские военные изберут другую мишень для ответного удара, это не будут мирные люди.
"Кремлевские дураки думают, что мы сломаемся. А мы ответим. Только не по мирным, как вы. По командным пунктам", — отмечает Алексей Арестович.
Важно, что утреннее воскресное утро 26 июня оказалось беспокойным. Жители столицы слышали несколько взрывов. В городских Telegram-каналах появилась информация о том, что жители некоторых городов видели ракеты, летевшие в сторону столицы.
Затем комментарий к этому тревожному событию предоставил Виталий Кличко. Он сказал, что раздались взрывы и назвал место беды – Шевченковский район столицы. Представители ГСЧС сделали заявление, что есть пострадавшие горожане и рассказали о пожаре в девятиэтажке, который позже потушили.
Представители командования Воздушных сил ВСУ также отметили, что ракетные удары производились высокоточными и самыми дорогими российскими ракетами из акватории Каспийского моря. Предварительно 26 июня были выпущены от 4 до 6 ракет, две ракеты были сбиты силами украинских ПВО.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
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