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В Луганске произошла «бавовна»: пропагандисты жалуются на Storm Shadow

На месте "прилетов" виден густой столб дыма

сегодня, 12:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Во временно оккупированном Луганске прогремела серия взрывов. Над городом поднимается черный дым. Как передает издание "Комментарии", об этом пишут российские пропагандисты. Несмотря на то, что россияне убеждают в "удачной работе ПВО", "прилеты" в городе есть – это подтверждают фото и видео с места событий.

В Луганске произошла «бавовна»: пропагандисты жалуются на Storm Shadow

Взрывы в Луганске. Фото: из открытых источников

Как пишет российской пропагандистское информагентство "РИА Новости" со ссылкой на "военного эксперта", так называемого полковника "ЛНР" Виталия Киселева, украинские войска, вероятно, нанесли удар по Луганску дальнобойными ракетами Storm Shadow.


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Местные паблики сообщают, что по Луганску прилетело по меньшей мере 4 ракеты. После "прилетов" в городе исчезла мобильная связь. Неизвестно, куда прилетело, но столб дыма виден со всех районов города.

Украинский журналист и блогер Денис Казанский сообщил, что "бавовна" в Луганске случилась на территории завода Октябрьской революции, фабрики "Глория Джинс" и завода Луганскцентрокуз. По информации журналиста, там была база российских захватчиков.

Отметим, неспокойно также было всю ночь оккупантам на Запорожском направлении. По информации мэра Мелитополя Ивана Федорова, оккупированный Токмак всю ночь сотрясало от "прилетов" и грохота.

Читайте также на портале "Комментарии" — как понимать заявления Украины и РФ о ситуации на фронте – чего ожидать дальше. Эксперты во время эксклюзивного интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию.

Также издание "Комментарии" сообщало – нужно довести до конца: Денис Пушилин размечтался о захвате Украины.




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