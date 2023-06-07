Как понимать заявления Украины и РФ о ситуации на фронте – чего ожидать дальше

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники продвинулись вперед на Бахмутском направлении. Тем временем российские добровольцы, которые воюют на стороне Украины против путинского режима, продолжают свои действия в Белгородской области, подчеркивая, что хотят спасти всю Россию. А главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает насмехаться над министром обороны РФ Сергеем Шойгу, ведомство которого приводит фантастические данные об уничтожении сил и средств ВСУ, в том числе на Бахмутском направлении. О чем говорит этот "парад заявлений"? Как события на информационном фронте российско-украинской войны (и не только) могут развиваться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Путин будет стараться во что бы то ни стало держать инициативу и уверенность, однако время уже не на его стороне

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак поясняет, что в любом информационном противоборстве самое главное – интерпретация событий. Ибо именно она рождает событие.

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"Соревнование за интерпретационную картину войны требует демонстрации успеха, результата и надежды в эмоционально подогретом и уставшем от войны украинском обществе. Поэтому продвижение украинской армии под Бахмутом – это огромный заряд уверенности в эффективности избранной ВСУ тактики и стратегии на принципиальном для Путина донецком направлении. А действия российских антипутинских отрядов в Белгородской области – это демонстрация слабости государственной границы РФ и слабости путинского режима на периферии, не способность обеспечить защиту своих граждан. Борьба между Пригожином и Минобороны – это отзвук межклановой борьбы, где задействованы интересы разных игроков и ведомств", – отмечает эксперт.

По его мнению, в целом всё это свидетельствует о комбинации внутренних и внешних обстоятельств, которые создают принципиально кризисную повестку дня в функционировании разбалансированного корпоративными противоречиями и военными поражениями гэбэшного режима.

"Конечно, Путин будет стараться во что бы то ни стало держать инициативу и уверенность. Однако время уже не на его стороне", – констатирует Олег Постернак.

Получая неадекватную информацию, россияне совершают новые и новые ошибки

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко обращает внимание, что комментировать наступательные действий ВСУ должны исключительно компетентные органы. Что касается кардинально противоположных заявлений Украины и России по ситуации на фронте, тут надо просто понимать, поясняет он, что это – война, которая, среди прочего, является искусством обмана.

"Врут все. В той или иной степени. Проблема РФ в том, что там врут – и верят в свою же ложь. В итоге при восприятии действительно всё чаще опираются на неадекватную, недостоверную информацию, – подчеркивает эксперт. – Простой пример. Кто-то из низшего звена на фронте отчитался: "Мы тут повредили вражескую машину... Наверное".

Более высокий чин, передавая эту информацию выше, подправил отчет, сделав его утвердительным: "Мы уничтожили вражескую машину". Следующее передаточное звено приписало уже две машины. Далее машины превратились в РСЗО "Хаймерс", танки "Леопард" и так далее. Получая неадекватную информацию, россияне, соответственно, совершают новые и новые ошибки".

Что до происходящего в России – это явные признаки Failed State (несостоявшегося государства), считает Андрей Еременко.

"Среди таких признаков – отсутствие четкой границы (тут РФ сама себя загнала в ловушку, наприсоединяв к себе то, что даже не контролирует, в итоге сама не знает, где ее реальные кордоны). Еще один признак – монополия на насилие имеется не только у власти, – отмечает эксперт. – Разные группки занимаются разборками между собой. Пригожинцы периодически бодаются с кадыровцами, открыто — с Минобороны, берут в плен офицера, избивают и заставлюет извиняться – и им за это ничего! На фоне всего этого – нет понимания целей, нет стратегий. Это явные признаки того, что РФ как государство – сыплется".

Видим все свидетельства раскола, а также процесс развала РФ

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает так:

"Подобные заявления говорят об успехах украинской армии, ее профессиональной подготовке, нашем высоком патриотическом духе. С россиянами же – всё с точностью наоборот. Нападение РФ на Украину для самого агрессора оборачивается всё большими проблемами. Те же российские добровольческие движения, которые воюют сейчас на стороне Украины против террористического режима Кремля, в том числе, делая это на территории страны-агрессора, – явный путь к краху путинской власти. И к развалу РФ".

Никакой авторитарный режим не может править вечно. Никакая империя не может быть вечной. Всё это рано или поздно рушится, подчеркивает эксперт.

"Тот же развал СССР, о котором так переживал Путин, постигнет и его недоимперию. Она рухнет, как уже рухнули его планы об условном СССР 2.0. И хоть сейчас в России это кажется невозможным из-за засилья пропаганды и власти силовиков, из-за заниженных моральных ценностей, Советский Союз тоже до самого его развала казался нерушимым. И тоже обладал ядерным оружием. Однако – рухнул. Причем накануне его крушения там не было таких проявлений освободительного движения, какие мы наблюдаем в исполнении того же "Русского добровольческого корпуса" или Легиона "Свобода России". Механизм самоуничтожения в РФ фактически запущен", – уверена Катерина Коваль.

Экономика, обороноспособность, внешнеполитическая деятельность, репутация – по всем фронтам там идет максимальное ослабление, акцентирует она.

"Пригожинские выпады в адрес Шойгу, разногласия внутри самого Минобороны, паническое закручивание гаек – это всё свидетельства раскола, процесс развала РФ. Нет единства, нет общих ценностей, нет общего видения будущего. Лишь разобщенность, подталкивающая к краху", – резюмирует эксперт.

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