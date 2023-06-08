Оккупированный Токмак всю ночь сотрясало от "прилетов": подробности

На Запорожском направлении с каждым днем россиянам становится все "жарче". Особенно это касается оккупантов, базирующихся во временно оккупированном Токмаку. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Токмак. Фото: из открытых источников

По информации мэра Мелитополя, последние два дня "взрывно горячо" было в районе захваченных врагом автотранспортного предприятия, так называемого "мрео" и железнодорожного вокзала.

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"Не спалось оккупантам и сегодня вплоть до двух часов ночи. Подсчитываем сколько оккупантов навеки устали от летней жары", — отметил мэр.

Между тем, местное издание "РИА-Мелитополь" сообщает, что "прилеты" в Токмаке продолжались всю ночь. Их было столько, что и не счесть.

"Всю ночь в Токмаке на Запорожском фронте было очень жарко! К*цапы дохли, как мухи. Количество пролетов было таким, что даже посчитать невозможно! Русня отключила сотовую связь и интернет в Токмаке и Молочанске", — пишет издание.

Отметим, вчера также сообщалось, что сразу в двух временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области раздались взрывы. По информации Ивана Федерова, в поселке Мирное Мелитопольского района был слышен мощный взрыв возле захваченной оккупантами воинской части. Также жители Токмака рассказали о не менее шести взрывах.

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