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Утром в оккупированном Токмаке и селе под Мелитополем было громко: подробности

Местные жители рассказывают о серии взрывов в районе, где располагаются оккупанты

сегодня, 10:57
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Автор:

Кравцев Сергей

Сразу в двух временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области утром в среду, 7 июня, раздались взрывы. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

Утром в оккупированном Токмаке и селе под Мелитополем было громко: подробности

Карта Украины. Фото из открытых источников

По информации Федерова, в поселке Мирное Мелитопольского района был слышен мощный взрыв возле захваченной оккупантами воинской части. Также жители Токмака рассказали о не менее шести взрывах.


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Как добавил мэр Мелитополя, россияне пытались запускать "меткую ПВО", однако опоздали.

Стоит отметить, в оккупированной Запорожской области периодически слышно взрывы. Несмотря на то, что захватчики захватили часть региона в начале масштабного вторжения в феврале прошлого года, чувствовать себя тут безопасно они не могут. Здесь постоянно слышны взрывы, после чего приходят сообщения об уничтожении мест базирования российских захватчиков. В частности, в Токмаке они происходят постоянно. Например, "хлопки" были слышны несколько раз только за май.

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Ранее "Комментарии" писали - Россия прислала на территорию временно оккупированного Мелитополя своих вербовщиков для пополнения ЧВК "Вагнер". Для этой роли Кремль отобрал надзирателей российских тюрем. Об этом у себя в Телеграмм рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.




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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/2180
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