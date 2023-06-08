Нужно довести до конца: Пушилин размечтался о захвате Украины

Марионеточный главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин уже не первый раз озвучивает свои фантазии о том, чтобы захватить всю Украину, строит планы на будущее. В этот раз Пушилин заявил, что постоянными обстрелами украинские войска якобы не оставляют выбора российским захватчикам и тем придется, как минимум отодвинуть позиции ВСУ до Днепра, а как максимум и вовсе захватить всю Украину. Как передает издание "Комментарии", слова Пушилина цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Денис Пушилин - фото из открытых источников

Пушилин заявил, что планы Москвы не изменились, и в Кремле решительно настроены и дальше продвигать к цели полного захвата Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах.

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"Они (Ред. – украинские войска) готовы идти до конца и применять все необходимое, как политически, так и в вопросах военного характера. Если бы мы захотели выйти на административные границы, но противник не остановится. Продолжатся диверсии и обстрелы. Ситуация будет диктовать необходимость отодвигать дальше противника", – отметил Денис Пушилин.

По его мнению, нужно отодвигать украинскую армию, как минимум на 500 км от границ оккупированных областей. При этом Денис Пушилин считает, что пока не удастся зачистить Украину полностью, война будет продолжаться.

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