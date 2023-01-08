В Курской и Белгородской областях громыхает

В Белгородской и Курской областях России в воскресенье, 8 января, раздавались сильные взрывы. Жителей регионов призвали пройти в укрытия. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрыв. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, изначально местные паблики сообщали о работе ПВО над Валуйским районом Белгородской области. Затем на мобильные телефоны жителей начали приходить сообщения с призывом пройти в укрытия из-за обстрелов.

Отмечается, что взрывы были слышны в поселке Разумное и Шебекинском районе. Кроме того, о взрывах сообщают и в Курской области. Там якобы под обстрел попал населенный пункт Теткино, которые расположен у границы с Украиной.

Стоит напомнить, сегодня днем в Белгородской области прогремели взрывы. Позже стало известно, что в Шебекинском горокруге есть "прилеты".

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