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В разведке рассказали, стоит ли сегодня-завтра ждать ракетные удары России

Россия готовит новые атаки, в разведке спрогнозировали, когда враг может нанести удар

сегодня, 14:15 comments2785
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Автор:

Кравцев Сергей

Запасы ракет у России на низком уровне, но это не останавливает врага от намерений осуществить очередную массированную ракетную атаку пор Украине. Россияне дождались, когда в Украину пришло похолодание и сейчас будут пытаться вывести из строя критическую инфраструктуру, чтобы в морозы лишить украинцев электричества. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Corriere della Sera" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

В разведке рассказали, стоит ли сегодня-завтра ждать ракетные удары России

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

В украинской разведке подчеркнули, что за разговорами о "рождественском перемирии" россияне пытались скрыть свои истинные намерения, которые заключались в том, чтобы получше подготовиться к новой атаке на Украину. 

Вадим Скибицкий подтвердил информацию о том, что российские захватчики по-прежнему испытывают дефицит высокоточных и баллистических ракет. Подтверждением этого есть и то, что противник значительно сократил количество ракет, которые выпускает во время атак по Украине. Если раньше это число было около 70-80 ракет, то теперь перед Новым годом РФ выпустила всего около 20 ракет.

Скибицкий отметил, что соблазн россиян снова ударить ракетами по Украине повышает морозная погода, которая пришла в Украину. Россия очень хотела бы оставить украинцев без света, когда температура на термометрах опустилась намного ниже нуля.

"Ожидается снижение температуры сегодня и завтра. И они пытаются оставить без света население всей Украины особенно в эти моменты, когда холоднее", — пояснил разведчик.

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Источник: https://www.corriere.it/esteri/23_gennaio_08/numero-due-007-kiev-corriere-presto-mosca-attacchera-nuovo-nostre-infrastrutture-ma-restano-pochi-missili-c49b76f0-8e79-11ed-ae40-41a711fcbe95.shtml
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