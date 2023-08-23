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В Крыму важные «прилеты»

Серьезно повреждены радиолокационные станции. Всего было 7 взрывов

сегодня, 11:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Крыму после прицельных ударов ВСУ поражен береговой ракетный противокорабельный комплекс (БРПК) "Бастион". Как передает портал "Комментарии", о "празднике" на оккупированном полуострове сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В Крыму важные «прилеты»

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

"Бастион" является одним из носителей ракет "Оникс", которыми россияне наносят удары по Украине. 


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Также повреждены радиолокационные станции. Всего было 7 взрывов. 

Интересно, что только вчера появилось заявление главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, который предупредил, что вскоре стоит ожидать новые акции в Крыму.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк уверяет, что туристический сезон в Крыму был преждевременно закрыт. Зато произошло успешное открытие "бавовняного" сезона, главным спонсором которого выступили ВСУ. Что можно сказать о перспективах деоккупации Крыма, речь о чем, похоже, пойдет на очередном саммите Крымской платформы на этой неделе? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – с начала августа явно участились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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