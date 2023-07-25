В Крыму снова раздаются взрывы: подробности

Утром 25 июля в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма раздались взрывы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил ряд местных Telegram-каналы.

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

Пока официальной информации о взрывах нет. Но по информации жителей, в Первомайском районе также слышны взрывы.

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Позже появилась информация, что сегодняшние взрывы в Красногвардейском районе — это якобы разминирование территорий после вчерашнего прилета по составу боеприпасов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Москву 24 июля атаковали беспилотники. Правда, как уверяют в Минобороны РФ, без особых последствий. А вот во временно оккупированном Крыму сегодня очередные прилеты привели к очередным взрывным последствиям и эвакуации. В этот раз удар пришелся по складу боеприпасов в Джанкойском районе. На прошлой неделе по складу с боеприпасами прилетало в Красногвардейском районе полуострова. Россия же уже почти неделю с остервенением атакует портовую инфраструктуру Украины. Что можно сказать о воздушной войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – вторую неделю подряд появляются сообщения о том, что в аннексированном Крыму что-то взрывается, горит. Почему ВСУ почти ежедневно взрывают склады со снарядами в Крыму? Какое оружие сейчас крайне необходимо украинским защитникам? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ранее "Комментарии" писали – будут ли новые удары по Крыму: в Минобороны поделились анонсом.



