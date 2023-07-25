Почему ВСУ почти ежедневно взрывают склады в Крыму – какое оружие важно получить Украине

Вторую неделю подряд появляются сообщения о том, что в аннексированном Крыму что-то взрывается, горит. Почему ВСУ почти ежедневно взрывают склады со снарядами в Крыму? Какое оружие сейчас крайне необходимо украинским защитникам? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

Каждый день уже вторую неделю в Крыму горят переполненные склады

Военный эксперт Роман Свитан в эфире "24 канала" заявил, что россияне допускали, что Крым может оказаться в оперативном окружении и поэтому готовились заблаговременно – завезли очень много боеприпасов. Склады с вооружением буквально переполнены. Поэтому работы у ВСУ очень много.

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"Они (Ред. – россияне) готовились к уничтожению Крымского моста, напичкали Крым большим количеством боеприпасов, предполагая, что Крым будет в оперативном окружении и придётся защищаться, потому переполнили склады… Это будет постоянно, пока все российские военные склады в Крыму не выгорят, ВСУ не успокоятся", — заявил эксперт.

По его словам, на данном этапе украинские военные уничтожают склады с боеприпасами, ну, а дальше будут прицельные удары по топливоприёмникам и более мелким объектам, которых в Крыму около 150 штук.

Роман Свитан также заявил, что у россиян практически нет шансов, чтобы весь полуостров закрыть средствами ПВО. Действительно есть участки, где россияне создали эшелонированную оборону, но есть также те участки, где практически любой беспилотник может пролететь без проблем.

"Они (Ред. – россияне) прикрывают в основном военные объекты. Чтобы вскрыть ПВО военного объекта, иногда используется увеличенное количество беспилотников", – отметил Свитан.

Украине наиболее интересны именно кассетные ракеты ATACMS

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что для поражения большого скопления российских целей украинской армии очень нужны кассетные ракеты ATACMS. Всего несколькими такими снарядами можно уничтожить стандартный аэродром.

"Это уникальный ответ на вопрос, что делать с передовыми вертолетными площадками россиян, авиабазами. Большие скопления целей, которые трудно поразить Storm Shadow, SCALP или другими крылатыми ракетами. Потому что на каждую цель необходимо потратить одну ракету, а кассетный ATACMS справится за значительное количество ракет", – отметил эксперт.

Олег Катков добавил, нужно понимать, что нет гарантий, что кассетные ракеты ATACMS вообще остались у американской армии. Срок эксплуатации этих снарядов составляет 10 лет, а производились они до 2003 года.

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