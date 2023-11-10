В Крыму «прилеты»: где стало горячо оккупантам

В аннексированном Крыму – в поселке Черноморское 10 ноября было два "прилета" по "казарме". На месте происшествия пособники оккупантов разбирали завалы, а в море начали работать водолазы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

Крым. Фото: из открытых источников

"Похоже, катера таки тоже попали под удар", — отмечается в сообщении.

В Минобороны РФ традиционно утверждают, что ночью российский дежурные силы противовоздушной обороны в небе над Крымом якобы "перехватили" два украинских дрона и средства ПВО отработали отлично.

Интересно, что меньше, чем за сутки до "прилетов" представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала "Еспресо" заявил, что украинские защитники не скрывают того, что активно готовятся к новым операциям в аннексированном Крыму. Для того, чтобы россияне понимали, что их ждет, они должны вспомнить, что произошло недавно в Керчи, где была поражена портовая инфраструктура завода "Залив" и российский ракетный корвет "Аскольд".

А еще раньше в подобном ключе высказался секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заявил, что вскоре стоит ждать хороших новостей из Крыма. Также Данилов заявил, что Украина продолжает планомерно двигаться к главной своей цели – деоккупации украинского Крыма. Именно поэтому Украина уже имеет огромные успехи в Крыму.

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