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В Крыму «прилеты»: где стало горячо оккупантам

В сети сообщили о двух "прилетах" в российскую казарму в Крыму

сегодня, 08:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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В аннексированном Крыму – в поселке Черноморское 10 ноября было два "прилета" по "казарме". На месте происшествия пособники оккупантов разбирали завалы, а в море начали работать водолазы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер". 

В Крыму «прилеты»: где стало горячо оккупантам

Крым. Фото: из открытых источников

"Похоже, катера таки тоже попали под удар", — отмечается в сообщении.


В Минобороны РФ традиционно утверждают, что ночью российский дежурные силы противовоздушной обороны в небе над Крымом якобы "перехватили" два украинских дрона и средства ПВО отработали отлично.

Интересно, что меньше, чем за сутки до "прилетов" представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала "Еспресо" заявил, что украинские защитники не скрывают того, что активно готовятся к новым операциям в аннексированном Крыму. Для того, чтобы россияне понимали, что их ждет, они должны вспомнить, что произошло недавно в Керчи, где была поражена портовая инфраструктура завода "Залив" и российский ракетный корвет "Аскольд". 

А еще раньше в подобном ключе высказался секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заявил, что вскоре стоит ждать хороших новостей из Крыма. Также Данилов заявил, что Украина продолжает планомерно двигаться к главной своей цели – деоккупации украинского Крыма. Именно поэтому Украина уже имеет огромные успехи в Крыму.

Читайте также на портале "Комментарии" — в эстонской разведке озвучили прогноз по освобождению Крыма, уточнив, что россиянам удалось конвертировать в свой успех время, которое они потратили для мощного укрепления ранее захваченных территорий.




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