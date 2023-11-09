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Данилов заинтриговал: Украину ждут хорошие новости из оккупированного Крыма

Секретарь СНБО напомнил, что никогда не было такого чтобы страна без ВМС в том виде, который мы бы хотели иметь, уничтожила подводную лодку

сегодня, 07:15
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Кравцев Сергей
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Украина продолжает планомерно двигаться к главной своей цели – деоккупации украинского Крыма. Именно поэтому Украина уже имеет огромные успехи в Крыму. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов заинтриговал: Украину ждут хорошие новости из оккупированного Крыма

Крым. Фото: из открытых источников


"Мы постоянно обращаем внимание на то, что касается суши, однако то, что касается уничтожения Российской Федерации и вражеских активов на территории Крыма и уничтожения Черноморского флота – это огромные достижения Украины", – констатировал Данилов.

Секретарь СНБО привел яркий пример, когда страна, которая фактически на то время не имела флота сумела уничтожить подводную лодку другой страны, которая на вест мир хвастается своим морским флотом.

Алексей Данилов навал это первым в истории подобным прецедентом. Он также отметил, что уничтожение носителя ракет "Калибр" – это большой успех ВСУ.                                                                              

При этом Данилов заинтриговал, отметив, что хорошие для украинцев новости из Крыма будут поступать вновь и вновь. Украина будет делать все возможное, чтобы закончить войну в 2024 году и вернуть все захваченные противником территории.   

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне уже строят железную дорогу из Ростова в аннексированный Крым: в Украине отреагировали.

Также издание "Комментарии" сообщало – в эстонской разведке озвучили прогноз по освобождению Крыма, уточнив, что россиянам удалось конвертировать в свой успех время, которое они потратили для мощного укрепления ранее захваченных территорий.




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