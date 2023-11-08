Россияне строят железную дорогу из Ростова в Крым: в Украине отреагировали

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Кравцев Сергей
Российские пропагандисты как всегда пытаются выдавать желаемое за действительное. Именно поэтому есть лживой пропагандой заявления оккупантов о начале строительства железной дороги, которая должна соединять Ростов-на-Дону с оккупированным Крымом и пройдет, в частности, по территории захваченной части Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", в Запорожская ОВА опровергли эти заявления, отметив, что россияне продолжают пытаться эмоционально давить на украинцев.
Железная дорога. Фото: из открытых источников
Начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко также рассказал, что россияне на запорожском направлении увеличивают численность военнослужащих и военной техники.
Читайте также на портале "Комментарии" — диверсии на российских железных дорогах со стороны партизанского движения продолжают оставаться серьезной проблемой для путинского режима. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Также издание "Комментарии" сообщало – позади уже 620 дней широкомасштабного российского вторжения в Украину. Оккупанты готовятся к новому массированному штурму Авдеевки, во время месяца атак на которую понесли огромные потери. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров просит у западных партнеров больше боеприпасов. Стороны обмениваются точечными ракетно-дроновыми ударами, готовясь к массированным с наступлением холодов. Что на данный момент можно сказать о ситуации в российско-украинской войне и вокруг нее? Какие прогнозы на обозримое будущее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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