Россияне строят железную дорогу из Ростова в Крым: в Украине отреагировали

Российские пропагандисты как всегда пытаются выдавать желаемое за действительное. Именно поэтому есть лживой пропагандой заявления оккупантов о начале строительства железной дороги, которая должна соединять Ростов-на-Дону с оккупированным Крымом и пройдет, в частности, по территории захваченной части Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", в Запорожская ОВА опровергли эти заявления, отметив, что россияне продолжают пытаться эмоционально давить на украинцев.

Железная дорога. Фото: из открытых источников

"Враг обычно постоянно сообщает о таких маршрутах или таких восстановлениях, точнее, этой колеи. Знаем, что есть пока это на бумаге, есть подготовительные работы. Но не более того", – отметили в Запорожской ОВА.

Начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко также рассказал, что россияне на запорожском направлении увеличивают численность военнослужащих и военной техники.

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Также издание "Комментарии" сообщало – позади уже 620 дней широкомасштабного российского вторжения в Украину. Оккупанты готовятся к новому массированному штурму Авдеевки, во время месяца атак на которую понесли огромные потери. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров просит у западных партнеров больше боеприпасов. Стороны обмениваются точечными ракетно-дроновыми ударами, готовясь к массированным с наступлением холодов. Что на данный момент можно сказать о ситуации в российско-украинской войне и вокруг нее? Какие прогнозы на обозримое будущее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



