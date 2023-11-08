У России появилась серьезная проблема для военной логистики: подробности от британской разведки

Диверсии на российских железных дорогах со стороны партизанского движения продолжают оставаться серьезной проблемой для путинского режима. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Подрыв железной дороги. Фото из открытых источников

В британской разведке обратили внимание на исследование независимого российского СМИ "Медиазона", которое показывает, что по состоянию на октябрь 2023 года с момента вторжения в суд ушло 76 дел о железнодорожных диверсиях. По меньшей мере 137 человек, подавляющее большинство из которых моложе 24 лет, были привлечены к ответственности.

Аналитики обращают внимание, что, начиная с 2023 года на ключевых объектах железнодорожной инфраструктуры стали наноситься надписи, на которых указывается, что в соответствии с УК РФ за организацию диверсии человек может получить пожизненный срок за решеткой.

По информации британской разведки, военная логистика страны-агрессора, включая снабжение для войны в Украине, по-прежнему зависит от 33000-километровой железнодорожной линии страны.

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