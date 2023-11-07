В эстонской разведке озвучили прогноз по освобождению Крыма

Главное преимущество, которым воспользовалась Россия во время войны против Украины – это время, которое страна-агрессор потратила на то, чтобы построить линии обороны, поэтому украинским защитника пока сложно освободить Крым и отрезать оккупантов от захваченных территорий. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава эстонской разведки Антс Кивисельг.

Крым. Фото из открытых источников

"Я не совсем в том положении, чтобы обсуждать украинские действия. Я могу сказать, что то, что вижу — ситуация очень тяжелая", — сказал Кивисельг, отвечая на вопрос относительно прогнозов хода боевых действий и контрнаступления ВСУ в целом.

По его мнению, у России было много времени, чтобы установить свои оборонные линии, а также оккупанты имеют преимущество в воздухе на некоторых территориях.

"Поэтому для Украины тяжело освободить Крым и отрезать россиян от территорий", — добавил глава эстонской разведки.

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Ранее "Комментарии" сообщало – пока Украина не выиграла войну против России, говорить о скорой деоккупации украинского Крыма проблематично. Такое заявление в интервью радио Свобода сделала спикер Палаты депутатов парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова.



