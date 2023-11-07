В эстонской разведке озвучили прогноз по освобождению Крыма

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Кравцев Сергей
Главное преимущество, которым воспользовалась Россия во время войны против Украины – это время, которое страна-агрессор потратила на то, чтобы построить линии обороны, поэтому украинским защитника пока сложно освободить Крым и отрезать оккупантов от захваченных территорий. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава эстонской разведки Антс Кивисельг.
Крым. Фото из открытых источников
По его мнению, у России было много времени, чтобы установить свои оборонные линии, а также оккупанты имеют преимущество в воздухе на некоторых территориях.
Читайте также на портале "Комментарии" — какая судьба ожидает Крым – почему Черноморский флот РФ бежит из Севастополя. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию.
Также издание "Комментарии" сообщало – в британской разведке рассказали, что может вынудить РФ подвинуть флот еще дальше от линии фронта.
Ранее "Комментарии" сообщало – пока Украина не выиграла войну против России, говорить о скорой деоккупации украинского Крыма проблематично. Такое заявление в интервью радио Свобода сделала спикер Палаты депутатов парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова.
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Ігор
сегодня, 14:52
Ключове тут "... та відрізати від території". Так і будуть ракетками хвалитись десятки років. Зате у чиновників свято нечуваної розкоші на західні гроші. Ніхто з чиновників не боїться втратити свої статки якщо переможе ворог, все домовлено. Треба західним країнам домовлятись з Росією, а Україні дати вже готову дорожню карту. Так було з Кореєю. Коли південнокорейський розкрадач країни відмовлявся йти на перемовини. Самопроголошений преZeдент вже не може бути легітимним.