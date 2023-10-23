В Чехии рассказали, без чего Украина не сможет вернуть Крым

Пока Украина не выиграла войну против России, говорить о скорой деоккупации украинского Крыма проблематично. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью радио Свобода сделала спикер Палаты депутатов парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова.

Крым. Фото: из открытых источников

"Абсолютно уверена, что это первый шаг к этому, надо выиграть войну, а потом иметь возможность деоккупировать также Крым, как и все украинские территории", — высказалась спикер.

Она добавила, именно по этой причине западные партнеры должны поддержать Украину как свободный, демократический мир в этой борьбе и всеми возможными средствами помочь ей одержать победу.

"Имеется в виду, конечно, поддержка всей необходимой военной техникой. И я как чешский политик и представитель этого государства могу сказать, что Чехия с Украиной будет до конца войны. Поэтому мы будем вас поддерживать до конца войны", — заявила Маркета Пекарова Адамова.

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