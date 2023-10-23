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В Чехии рассказали, без чего Украина не сможет вернуть Крым

В Чехии отметили, что в нынешних реалиях Киеву нужно предоставлять всю необходимую военную технику и оружие

сегодня, 09:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Пока Украина не выиграла войну против России, говорить о скорой деоккупации украинского Крыма проблематично. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью радио Свобода сделала спикер Палаты депутатов парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова.

В Чехии рассказали, без чего Украина не сможет вернуть Крым

Крым. Фото: из открытых источников

"Абсолютно уверена, что это первый шаг к этому, надо выиграть войну, а потом иметь возможность деоккупировать также Крым, как и все украинские территории", — высказалась спикер.


Она добавила, именно по этой причине западные партнеры должны поддержать Украину как свободный, демократический мир в этой борьбе и всеми возможными средствами помочь ей одержать победу.

"Имеется в виду, конечно, поддержка всей необходимой военной техникой. И я как чешский политик и представитель этого государства могу сказать, что Чехия с Украиной будет до конца войны. Поэтому мы будем вас поддерживать до конца войны", — заявила Маркета Пекарова Адамова.

Читайте также на портале "Комментарии" — после участившихся прилетов в Крым, которые пришлись, в том числе, на севастопольские бухты и штабы Черноморского флота РФ, россияне перебросили значительную часть ЧФ в Новороссийск. В Минобороны Британии тем временем заявили, что российский флот потерпел от Украины "функциональное поражение" в Черном море. Согласны ли с такими оценками? О чем говорят последние действия россиян в Черном море? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – какая цель ударов украинской армии по Крыму – может ли это заставить Кремль прекратить войну.




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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/pekarova-adamova-crimea-czech-republic-interview/32645318.html
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