В Чехии рассказали, без чего Украина не сможет вернуть Крым

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Кравцев Сергей
Пока Украина не выиграла войну против России, говорить о скорой деоккупации украинского Крыма проблематично. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью радио Свобода сделала спикер Палаты депутатов парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова.
Крым. Фото: из открытых источников
Она добавила, именно по этой причине западные партнеры должны поддержать Украину как свободный, демократический мир в этой борьбе и всеми возможными средствами помочь ей одержать победу.
Читайте также на портале "Комментарии" — после участившихся прилетов в Крым, которые пришлись, в том числе, на севастопольские бухты и штабы Черноморского флота РФ, россияне перебросили значительную часть ЧФ в Новороссийск. В Минобороны Британии тем временем заявили, что российский флот потерпел от Украины "функциональное поражение" в Черном море. Согласны ли с такими оценками? О чем говорят последние действия россиян в Черном море? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – какая цель ударов украинской армии по Крыму – может ли это заставить Кремль прекратить войну.
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